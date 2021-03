Cum a aflat Ovidiu Popescu de convocarea la echipa națională: ”Eram în drum spre antrenament”. Video

Fundașul formației FCSB, Ovidiu Popescu, a vorbit despre prima sa convocare la echipa națională a României și a dezvăluit că vestea a primit-o de la soția sa.

Selecționerul Mirel Rădoi a surprins pe toată lumea atunci când a anunțat lotul pentru primele meciuri din preliminariile CM 2022, iar pe lista s-a regăsit și jucătorul roș-albaștrilor.

Ovidiu Popescu este la prima selecție pentru echipa națională. La bază mijlocaș defensiv, acesta fost reprofilat la FCSB pe postul de fundaș dreapta, poziție pe care sunt probleme și la echipa națională, iar Rădoi ar putea să îl încerce.

Convocarea la echipa națională, o onoare pentru Ovidiu Popescu

”Este o onoare să fiu convocat, o mândrie pentru mine. A trecut mult timp de la ultima convocare, pe care am avut-o la tineret. Soția m-a anunțat, eu eram în drum spre antrenament”, a declarat Ovidiu Popescu cum a primit convocarea la echipa națională.

Un alt debutat la prima reprezentativă este portarul formației UTA Arad, Florin Iacob, care a prins lotul pe ultima sută de metri, după de Ionuț Radu a fost nevoit să intre în carantină din cauza mai multor cazuri de Covid-19 la Inter Milano.

”Mă bucur că am ajuns aici, e un vis împlinit. Când te apuci de fotbal și ajungi profesionist, îți dorești să ajungi la echipa națională, sunt foarte fericit că am ajuns. Cu Florin Niță mă cunosc, sunt doi portari de valoare. Cu Lazar am fost doar adversar în Liga 1”, a spus Iacob pentru FRF TV.

După ce Florin Iacob a ajuns între cei trei portari din lotul lui Mirel Rădoi pentru primele partide din preliminariile CM 2022, locul său pe lista de așteptare a fost luat de Valentin Cojocartu de la FC Viitorul.

Portarul în vârstă de 27 de ani a fost victima unui incident incredibil în urmă cu patru ani. Oficialii clubului ASA Târgu Mureș au fost acuzați atunci că i-au sustras 2.500 de euro, banii pe care i-a primit ca ajutor pentru înmormântare.

România va disputa trei partide în luna martie, toate contând pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2022 din Qatar:

