Cum a reacționat Regele Charles când a fost luat în brațe și sărutat pe obraji de un orădean

Regele Charles e în vizită în aceste zile în România și se pare că nu este deranjat defel de baia de mulțime pe care o face în localitățile pe care le vizitează. Așa a fost cazul și la Covasna, în Valea Zălanului, unde sute de oameni l-au așteptat pe Charles pentru a sta la povești cu el, iar unii dintre ei au fost mai curajoși și l-au pupat cu foc.

Cum a reacționat Regele Charles când a fost sărutat pe obraji

Regele nu și-a dezamăgit susținătorii și a acceptat cu brațele deschise pupăturile însoțite de o sticlă de pălincă din partea unui orădean, venit special în Covasna pentru a da ochii cu Regele. Cu toate că acest gest era departe de protocol, Regele nu a obiectat și a acceptat chiar să strângă mâna tuturor celor care l-au întâlnit.

, cu un toiag în mână și cu o pălărie de soare, Regele a pornit mai apoi în clasica drumeție. Oamenii și-au stăpânit cu greu emoțiile după ce și-au cunoscut idolul, un personaj care acum câteva sute de ani era considerat descendent al zeilor. ”Emoționant, ce să zic. Nu pot să descriu. Am emoții, vă dați seama că am dat mâna cu un om foarte important”, a transmis Laurențiu Torok, un turist din zonă, conform

”Faptul că a ales să vină după ce a fost instalat ca rege în Marea Britanie, în România, este un lucru mare. Putea să aleagă orice altă țară din lumea asta”, a explicat o altă femeie care i-a ieșit Regelui în cale. ”Foarte popular, foarte comunicativ. Era Prinț de Wales când l-am întâlnit acum câțiva ani”, s-a mândrit și un alt bărbat care a dat mâna cu Regele Charles.

de pe Valea Zălanului, unde localnicii au decis să-i dăruiască semințe și răsaduri de flori rare, pe care le admirase în plimbările sale. Este vorba, printre altele de floarea porumbeilor, trandafirul rusaliilor și urechile iepurașului.

”Asta e o plantă de pe vremea de gheață (era glaciară n.r.), nu prea sunt… doar aici la noi și încă în câteva locuri se mai găsește”, a explicat Mihaly Blega, localnic. Între timp, Casa Regală a Marii Britanii a transmis că Regele Charles al III-lea va renunța la o proprietate din Țara Galilor, pentru că va petrece mai puțin timp acolo.

Semn că Majestatea Sa vrea să-și petreacă bărânețea în ale locuri mult mai dragi lui, cum ar fi România. ”Când nu e pe dealuri, Regele își petrece timpul în reședința sa. Știm că îi place să picteze peisaje în acuarelă, iar gospodăria din Valea Zălanului îi oferă o priveliște minunată. Contele Kalnoky a dezvăluit că înainte de cină, Regele Charles savurează întotdeauna un vermut. Probabil că așa se vă întâmpla și în această seară. Marți dimineață, Regele va pleca spre Viscri, un alt loc în care este așteptat cu multă dragoste”, au transmis localnicii.

Regele Charles a ales simbolic România pentru prima sa vizită externă, mărturisind că iubește această țară. Mai mult, Regele a recitat din Eminescu când a sosit în țara, în fața unei audiențe de 300 de oameni, de la președintele Klaus Iohannis la alți demnitari mai mult sau mai puțin relevanți.

”Domnule președinte, doamnelor și domnilor, nu pot descrie ce plăcere am vizitând încă o dată România. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase și generozitatea imensă. Eu cred că au trecut 25 de ani de la prima mea vizită în această țară remarcabilă, când am venit aici am simțit o legătură profundă cu România.

Tatăl meu a fost vărul regelui Mihai și aveau amintiri din copilăria comună petrecută aici. Mereu m-am simțit acasă în România. Am întâlnit aici români din toate domeniile, am putut fi martor la prima mână a dezvoltării care a avut loc și care este, trebuie să spun, o mărturie a energiei, inovativității și rezistenței dumneavoastră. Am fost impresionat de reprezentanții tinerei generații, tineri care fac față provocărilor lumii moderne, în toate domeniile din tehnologie, ecoturism sau protecția mediului. Am fost inspirat de oamenii pe care i-am întâlnit, care lucrează neobosit pentru ceilalți. Am ajuns să iubesc România! Țară de glorii, țară de dor!”, a transmis Charles.