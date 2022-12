Cum a reușit Flavius Stoican să facă 1-1 cu CFR Cluj: „E o calitate de-a mea”. Exclusiv

Flavius Stoican a debutat cu dreptul pe banca lui FC Botoșani. , informațile dezvăluită în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, a reușit să o . Stoican și-a dezvăluit secretul, în exclusivitate .

Flavius Stoican, secretul remizei FC Botoșani – CFR Cluj 1-1

CFR Cluj a scăpat printre degete toate cele trei puncte la Botoșani. Campioana en-titre a condus încă din minutul 28 după reușita lui Lovro Cvek, dar s-a văzut egalată în prelungiri de Andrei Dragu.

„E un rezultat bun de care aveam nevoie, în special jucătorii, pentru că veneau după o serie negativă de rezultate și chiar își doreau un rezultat bun și un meci pe măsură pentru a-și recăpăta încrederea. Sincer vă zic i-am văzut fără încredere în forțele lor și e de înțeles pe de o parte.

Nu pot spune că le-am făcut ceva. Am avut discuții individuale cu ei, ca și grup, am încercat să le ridic moralul, e un joc de fotbal, nu avem nimic de pierdut, lucruri normale. Nu am făcut minuni, nu vreau să îmi aloc merite că nu e cazul. Important era ca reacția lor să fie pe teren după vorbele mele”, a declarat Flavius Stoican, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Stoican a comentat și faza golului egalizator, contestată vehement de ardeleni. Înainte să marcheze Dragu, FC .

„Atunci când ești implicat în viața unei echipe ți se pare că orice decizie contra ta e capitală. Am fost criticat că pentru un aut fac atâta tam-tam. Da, fac pentru orice mi se cuvine mie. La fel de adevărat am văzut și acum cum se întoarce roata. Nu știu dacă a fost aut pentru CFR Cluj, dar clar au avut o dezamăgire pentru că considerau că e aut pentru ei și a fost gol pentru noi”, a adăugat Stoican.

Cum a acceptat oferta lui Iftime

FC Botoșani este a doua echipă din SuperLiga pe care o pregătește Flavius Stoican în acest sezon, după CS Mioveni. Tehnicianul a declarat cum a fost convins de Valeriu Iftime.

„Faptul că l-am văzut că își dorește foarte tare să reușească, să facă lucrurile să funcționeze cum își dorește, mi-a pus pe tapet un proiect frumos și ne-am înțeles destul de repede. Îmi place la fotbal, mi-a plăcut ce mi-a spus, conează ce faci tu ca antrenor, ce rezultate ai, nu merge treaba, clar lucrurile nu sunt în regulă. Merge treaba, toată lumea te laudă.

Obiectivul imediat este să ne ridicăm în clasament. Există potențial la această echipă, sunt jucători cu calitate, își pierduseră entuaziasmul, conducerea își pierduseră încrederea în jucători. A fost o situație mai delicată. Acum le-a apărut zâmbetul pe buze, au încredere.

Obiectivul imediat este să scoatem tot de la meciul cu FCSB, iar pe un termen lung să ne clasăm pe locul 7-8, dar și să ne salvăm de la retrogradare, pentru că să recunoașteam, momentan suntem mai aproape de retrogradare decât de 7-8”, a conchis antrenorul moldovenilor.

FCSB – FC Botoșani este ultimul meci al anului din SuperLiga. Meciul de pe Național Arena este programat luni, 19 decembrie 2022, de la ora 20:00.