Cum au reacţionat fanii FCSB când au auzit că Edi Iordănescu vine la echipă: “Gigi, ţi-a dat Dumnezeu minte!”

Venirea lui Edi Iordănescu pe banca tehnică a FANATIK și confirmată de patronul .

Suporterii „roș-albaștrilor” sunt încântați de alegerea făcută de Gigi Becali, reacționând pozitiv pe rețelele de socializare.

Cum au reacționat fanii FCSB când au auzit că Edi Iordănescu vine la echipă

pe rețelele de socializare la auzul venirii lui Edi Iordănescu la echipă, fiind mulțumiți de alegerea făcută de Gigi Becali:

„Sper să fie adevărat că nu se mai bagă la echipă, deşi e greu de crezut. Cu această veste cred că vor veni şi mai mulţi suporteri la stadion. Să nu uităm că sunt mulţi suporteri care nu vin la meciuri din cauză că nea Gigi se bagă la echipă!”

„Gigi, ţi-a dat Dumnezeu minte. Vai de capul tău, în sfârşit putem să zicem că avem antrenor!”, a fost reacția altui suporter pe rețelele de socializare.

„Să lași antrenorul să îşi facă treaba şi o să vadă rezultate!”, este de părere un suporter al echipei, sătul de implicarea patronului.

„Îşi revine nea Gigi la bătrâneţe Sper să fie aşa, că prea mult timp ne-am chinuit. Nu avem nicio garanţie că va fi perfect, dar oricum mult mai bine”, a comentat plin de optimism un alt suporter.

Edi Iordănescu nu a ascuns niciodată dragostea pentru FCSB

La finalul lunii mai, FANATIK şi povestea trăirile pe care le-a avut în „Gruia”, unde cu CFR Cluj a reușit să cucerească două trofee: titlul și Supercupa României, chiar în fața FCSB-ului.

Întrebat când o să ia titlul și cu FCSB, tehnicianul a oferit un răspuns complex, în care a recunoscut că nu se poate dezice de culoarea roș-albastră:

„Nu am un răspuns la întrebarea asta. Am stilul meu, felul meu de a fi și nu știi niciodată în viață ce se poate întâmpla. Tot timpul voi rămâne ancorat în valorile și-n principiile mele”.

„Mă bucur că am luat un titlu cu CFR și n-o să mă dezic niciodată – și subliniază acest niciodată – de culorile roș-albastre! Am copilărit în acea curte și știu ce înseamnă pentru familia mea, dar și pentru mine aceste culori.

Sunt antrenor profesionist, respect pe toată lumea și îmi place să câștig”, pentru FANATIK.