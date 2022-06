Cum petrec vedetele de Ziua Copilului. Unele cheltuie bani frumoși de 1 iunie, altele preferă distracția în parc

Vedetele autothone petrec de 1 iunie, alături de cei mici. Monica Anghel, Călin Geambașu și Simona Pătruleasa au azi, de Ziua Copilului, un program special pentru micuții lor. În schimb, Maria Dinulescu și Mihai Trăistariu și-au amintit cum era această zi, în copilăria lor, în anii de comunism.

Vedetele autohtone au pregătit surprize pentru copii de 1 iunie

Monica Anghel Artista va petrece cu cei dragi, dar a făcut un program special pentru fiul ei, Aviv, de 12 ani. Artista își va duce băiețelul la echitație și la pescuit. În copilărie, Monica Anghel spune că primea foarte multe cadouri de ziua ei de naștere. Acum, cel mai frumos cadou pentru ea este să fie cu fiul ei,

”Aniversările le petreceam cu verișoarele mele. În acele vremuri nu găseau multe lucruri, dar noi ne bucuram de orice am fi primit. De ziua mea, care este și Ziua Copilului, o să merg cu Aviv la căluți, apoi la pescuit”, a declarat Monica Anghel, pentru FANATIK.

Simona Pătruleasa merge în parc cu fetița

Simona Pătruleasa își amintește că, în copilărie, cei mici nu aveau atâtea dulciuri ca în ziua de astăzi. De aceea, când era mică vindea borcane cu fratele ei, pentru a avea bănuți de buzunar. Altădată, vedeta postului Kanal D și fratele ei au vândut merele bunicului, ca să-și poată lua tort și înghețată de la cofetărie. Ingrid, minunea ei de fetiță de 11 ani, este un copil răsfățat, cu personalitate.

”În copilăria noastră lucrurile stăteau cu totul altfel. Ingrid este un copil cu personalitate. Astăzi, de 1 Iunie, o să stăm toată ziua împreună. O să mergem în parc la o înghețată și la un film”, a declarat Simona Pătruleasa, pentru FANATIK.

Călin Geambașu își duce fiul la bowling, de Ziua Copilului

Călin Geambașu îl va duce pe fiul său, Davin, de 12 ani, la bowling. Artistul spune că îi va însoți și mama copilului său, Angelica Cadar.

”Mergem să vedem două filme, să jucăm bowling. Normal, și cu Angi San, care ne-a însoțit și la un concert la Arenele Romane ,săptămâna trecută, Hooverphonic, și a venit apoi și în weekend cu noi, la o cântare cu trupa, într-o mini-excursie la Brăila.

Treptat, Angi devine “fotografa CGB” -i-am luat o cameră profesională, asumându-și un rol important, fiind astfel și aproape de copil, așa cum e firesc”, a declarat Călin Geamșanu, pentru FANATIK.

Maria Dinulescu mânca o dată pe an o portocală

Maria Dinulescu își amintește cu drag de sărbătorile din comunism, iar cele de azi i se par total diferite actriței.

Actrița ține minte o întâmplare când, într-o zi, aștepta o pâine caldă la gardul fabricii de pâine, alături de alți copii. Directorul i-a fugărit atunci cu o tijă de trandafiri, iar actrița a primit un spin în ochi.

”Sincer, eu am trăit copilăria în comunism și amintirile sunt mai mult legate de ce nu aveam voie să facem sau cum așteptăm să vină Moș Nicolae, ca să mâncăm o dată pe an o portocală.

Copilăria în perioada comunistă nu a fost una care se poate compară cu cea pe care o trăiesc cei mici acum.

Te bucurai că puteai ajuta vecinii la strânsul frunzelor din jurul blocului și, când terminai, primeai o pară coaptă. Sau îmi aduc aminte că toți copiii stăteam la gardul fabricii de pâine, unde sperăm să primim o pâine caldă.

De multe ori, directorul fabricii ne alerga cu o nuia și, într-o zi, a avut o tijă de trandafiri cu spini. În acea zi eu am fost nenorocoasă să primesc un spin sub ochi.

În copilărie nu părea nimic dur, dar când mă uit înapoi nici nu îmi vine să cred de unde am plecat și unde am ajuns”, a declarat, pentru FANATIK, actrița Maria Dinulescu.

În copilărie, Mihai Trăistariu a furat cireșe ca Ion Creangă: ”Am stat așa prizonier”

În copilărie, Mihai Trăistariu a furat cireșe aidoma scriitorului Ion Creangă. De 1 iunie, artistul își amintește că făceau desene pe asfalt, la școală. O întâmplare din copilăria sa este legată de furatul cireșelor.

Într-o zi, artistul a mers la furat de cireșe alături de alți copii. Omul i-a prins la furat, iar copiii au fugit, mai puțin Mihai, care a rămas cocoțat în copac. Nu s-a dat jos decât după jumătate de oră, să fie convins că nu va primi bătaie.

”După o perioadă, Ziua Copilului, care era liberă în general la școală, era cu desene pe asfalt dimineața și după aceea, fugeam cu toții la furat cireșe, tot ce mai găseam. Asta îmi amintesc. Se apropia și vacanța și nu ezitam să fugim să furăm cireșe. Și am avut o poveste asemănătoare cu a lui Ion Creangă.

Ne-am dus în curtea unui om, care avea tot felul de pomi, dar cireșul respectiv era chiar lipit de casa lui, undeva în spate. Și ne-am urcat noi în cireș și am cules și a ieșit stăpânul. Și a fugit după noi, a început să urle. Eu am rămas în copac. Toți au reușit să fugă, eu nu am reușit să mă dau jos. Am rămas în copac!

Și omu’ spunea: ‘măi, dă-te jos de pe copac!’ Eu spuneam că nu mă dau, că mă bate. El: ‘Dă-te jos că e casa mea’. Și am stat pe acoperișul omului și pe copac vreo jumătate de oră, să mă convingă că nu mă bate, nu-mi face nimic. Și după aceea, am luat-o la goană.

Deci am stat așa prizonier. Iar asta a fost o aventură mică de 1 iunie, legată de cireșe și Ion Creangă. În rest, ce să spun, 1 iunie era cu desenele pe asfalt și îmi plăcea să mergem în curtea școlii și să desenăm acolo”, a declarat, pentru FANATIK, Mihai Trăistariu.

Ce au publicat vedetele pe rețelele de socializare de 1 iunie

Mai multe vedete de la noi le-au urat copiilor ”La mulți ani!” și au postat imagini pe rețelele sociale, însoțite de mesaje cu urări pentru micuți. Virgil Ianțu a publicat imagini cu fiica lui de 16 ani, Jasmina, și se întreabă când a trecut timpul.

Și Mirela Vaida a postat fotografii cu cei trei copii ai ei la o înghețată, iar Simona Gherghe a publicat imagini cu fiica și fiul ei în natură. Anca Serea a plecat, cu câteva zile înainte de Ziua Copilului, la Paris, alături de 4 dintre copii. Vedeta și micuții au călătorit cu trenul și printre obiectivele bifate se numără Disneyland Paris, spre bucuria celor mici. Pentru vacanța de vis, Anca Serea a scos bani frumoși din buzunar și, chiar dacă , timpul petrecut cu cei mici a meritat tot efortul.

Andreea Bănică a primit o mașină de Ziua Copilului

Andreea Bănică a fost cea mai fericită. Cântăreața , impresarul Lucian Mitrea. Andreea a și probat automobilul nou, cu fiul ei, Noah, în dreapta.

Andrei Aradits: ”Mi-e dor de ea acum”

De Ziua Copilului, Andrei Aradits a vorbit despre mama sa, care l-a crescut singur. Alături de mesajul pentru cea care i-a dat viață, el a publicat și o imagine cu aceasta.

”M-a crescut singură, cu greu. Mi-e tare dor de ea acum. Am o slujbă care-mi permite o doză largă de copilăreală, ba chiar e o necesitate.. da’ uneori vine maturitatea brusc peste tine. Atunci mi-e dor de mama.

Mi-e dor să fiu răcit, să mă dea cu spirt în cap și să-mi pună căciula verde, să-mi facă ceai, să-mi scrie bilet pentru la școală că nu trebuie să mă duc, să mă dea cu alifie chinezească și să stea lângă mine pe pat.

Și să fiu protejat. Să fiu mic. Să transpir sub plapumă și să visez aiureli de la febră.. vreau acasă.. vreau la mama. E ziua copiilor.. sunați-vă părinții și fiți copii dacă mai puteți”, a scris Andrei Aradits pe Facebook.