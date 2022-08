Cum s-a făcut de râs Ion Iliescu la un summit important. „The ducks come from the trucks”, discursul care a intrat în istorie

Ion Iliescu a stârnit zâmbete largi când era nevoit să se adreseze în limba engleză. se descurca onorabil când vorbea limba franceză, dar accentul est-european l-a încurcat mult când trebuia să schimbe registrul în limba engleză.

Ion Iliescu nu s-a putut acomoda niciodată cu engleza

Nu la fel se putea spune despre cunoștințele de limba rusă, pe care Ion Iliescu a învățat-o mai bine când a urmat cursurile Institutului Energetic al Universității din Moscova.

Problemele pe care le avea Ion Iliescu cu privire la limba engleză au devenit evidente după Revoluție, când a fost ales președinte al României. Astfel, într-o deplasare pentru un summit organizat la Istanbul, acesta s-a referit la problema rețelelor care transportau droguri.

Numai că în loc să spună ”The drugs come with the trucks” (n.r. – Drogurile vin cu camioanele), el a rostit nemuritoarea formulă ”The ducks come from the trucks” (n.r. – Rațele vin din camioane).

Altădată, principalul inculpat (n.r. – alături de Gelu Voican Voiculescu) în , s-a aventurat în descrierea canalului Sulina. Desigur, tot în limba celebrului dramaturg și poet William Shakespeare.

Era o conferinţă despre căile navigabile interioare, iar Iliescu s-a referit la ”Sulaina cenăl”, după care a punctat că dorește să fie ”les tehnişăn ănd mor politişăn”. Altfel, în continuare puteți vedea .

Crin Antonescu a încercat, dar nu prea a reușit

Cu limba engleză nu s-a descurcat prea bine nici Crin Antonescu, fostul președinte al PNL. În acest sens este clară ”mostra” oferită în 2012, când a preluat mandatul de președinte interimar al României.

La acea vreme, magistrații CCR decideau că a fost respectată procedura de suspendare a lui Traian Băsescu. În august 2012, în timpul unei întâlniri cu reprezentanții FMI, Crin Antonescu s-a referit la ministrul finanțelor, Florin Georgescu, într-un fel care a uimit asistența.

Ministrul a fost descris de Antonescu dret ”the father and mother of…. ha ha”. Vizibil stânjenit de vocabularul sărac în limba engleză, Crin Antonescu a mai spus: ”Mai fărst steitmănt iz zis păliticăl craisis don’t influănce, ăăă… don’t influănce, ză negosienşăns…”