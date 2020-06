Dan Petrescu a fost la un pas să semneze cu Dinamo: “Am venit cu 500.000 de euro!” Mutarea a fost blocată în ultima clipă

Dan Petrescu se pregătește să câștige al treilea titlu consecutiv în Casa Pariurilor Liga 1. “Bursucul” a obținut o victorie importantă împotriva FCSB, scor 1-0, însă Cristi Borcea a povestit că destinul său putea fi altul, Petrescu fiind la un pas să o antreneze pe Dinamo în trecut.

Dan Petrescu a fost la un pas să semneze cu Dinamo: “Am venit cu 500.000 de euro!”

Tehnicianul a fost sub contract cu Unirea Urziceni la vremea respectivă și în ciuda insistențelor lui Cristi Borcea și Victor Becali, patronul Dumitru Bucșaru a refuzat să îl lase pe Dan Petrescu la Dinamo:

„CFR-ul are un antrenor extraordinar. Eu am vrut să îl iau la Dinamo, am venit cu 500.000 de euro. Mă pusesem de acord cu el cu Dan Petrescu, iar Victor Becali trebuia să ia acordul de la Bucșaru.

„I-am adus imediat banii. El era foarte corect. Mi-a zis: «Eu îmi dau acceptul, dar ia acceptul de la patronul pe care-l am acum”, a spus Cristi Borcea la emisiunea Realitatea Sportivă.

„Singurul lucru pozitiv este rezultatul din acest meci”

După ce a câștigat titlul și a jucat în grupele Ligii Campionilor cu Unirea Urziceni, Dan Petrescu a plecat în străinătate la Kuban Krasnodar, club pe care a reușit să îl promoveze în prima ligă din Rusia.

În anul 2017, Dan Petrescu a preluat formația CFR Cluj, alături de care a reușit să câștige ultimele două titluri de campion în Casa Pariurilor Liga 1. Acum, CFR Cluj se pregătește de al treilea titlu la rând, după victoria cu 1-0 împotriva FCSB-ului, venită, totuși, pe fondul unui joc modest al ardelenilor:

„Singurul lucru pozitiv este rezultatul din acest meci. Sunt foarte nemulţumit de toţi jucătorii şi de mine, cred că nu am pregătit bine acest meci. A trecut prea mult timp şi cred că ceva a fost făcut greşit înainte de acest meci.

Cred că meciul cu Gaz Metan Mediaş, în care am jucat ca Barcelona şi trebuia să câştigăm cu 10-0, ne-a adormit pe toţi. Acum dacă nu era Arlauskis, cred că pierdeam cu 5-2 sau 5-3. A fost omul meciului şi pe mine mă îngrijorează acest lucru.

“Nici noi nu mai ştim ce să facem după trei luni de pauză”

De când sunt eu la CFR, la meciurile cu FCSB, echipa nu avea ocazii, dar nici FCSB nu avea ocazii, maximum una sau două. Astăzi, toţi jucătorii au fost sub nivel, poate am greşit şi ceva fizic, poate i-am antrenat prea mult.

Nici noi nu mai ştim ce să facem după trei luni de pauză şi cred că s-a văzut pe teren că FCSB a fost mai proaspătă, jucătorii lor au fost mai buni în opinia mea”, a spus Dan Petrescu.