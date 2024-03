Andrei Borza este unul dintre jucătorii în care . Fundaşul stânga a fost transferat cu 800.000 de euro în luna august de giuleşteni.

Dan Șucu a dezvăluit cum l-a transferat pe Borza de la Farul. „Domnul Hagi mi-a spus că seara îl avem la București”

Dan Şucu a dezvăluit la emisiunea SUFLET DE RAPIDIST cum a reuşit să îl transfere de la Gică Hagi pe Andrei Borza şi cum a aflat că el va fi titular în meciul direct împotriva fostei sale formaţii, la doar trei zile după mutare:

“Aveam deja discuţia făcută de Victor (n.r. Angelescu), cu acceptul domnului Hagi, în ceea ce priveşte negocierea cu jucătorul, cu Borza. În seara jocului cu Ploieştiul aveam acceptul jucătorului, repet, cu acceptul domnului Hagi.

Luni am mers acolo, am negociat transferul cu domnul Hagi. A durat o jumătate de oră, lucrurile au mers foarte repede. Ne-a transmis că este jucătorul nostru, apoi a mers la antrenament şi mi-a spus că seara îl avem la Bucureşti.

“Miercuri a semnat contractul şi dacă nu mă înşel, vineri a fost meciul. A jucat chiar împotriva Farului”

Marţi a făcut vizita medicală, miercuri a semnat contractul şi dacă nu mă înşel, vineri a fost meciul. A jucat chiar împotriva Farului. Eu nu sunt implicat în formarea echipei, cred că acest lucru se cunoaşte.

Eu văd asta ca o normalitate. Asta e decizia delegatului respectiv, este responsabilitatea lui. E normal să se comporte în conformitate, ceea ce se întâmplă la Rapid.

Când am ajuns la stadion şi am văzut că antrenorul nostru, care era într-o situaţie delicată, a decis să joace şi cu Emmers, cu care nu jucase în primele 5-6 etape, şi cu Borza, care abia venise de două zile de la adversari, am fost puţin îngrijorat.



“Mi s-a părut un risc extrem de mare pe care l-a luat domnul Bergodi”

Eu sunt adeptul că nu poţi să te aştepţi la rezultate diferite când faci mereu acelaşi lucru. Ideea de a schimba ne apelează foarte mult. Dar atunci mi s-a părut un risc extrem de mare pe care l-a luat domnul Bergodi.

Uite că riscul respectiv şi-a arătat roadele. Meciul acela a fost începutul revirimentului nostru. Din punctul nostru de vedere este extraordinar de important “, a spus Dan Şucu la SUFLET DE RAPIDIST.

