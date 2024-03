Dan Șucu, reacție vehementă în scandalul cu fanii Rapidului: „E o exagerare! Galeria nu e un Bau-Bau!”

Cu o zi înaintea Rapidul a fost zguduit de un imens scandal. într-un dosar privind „săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor și distrugere”.

Dan Șucu le ia apărarea fanilor rapidiști și lui Daniel Niculae: „Este cel puțin ciudat momentul ales pentru acest scandal”

însă în cazul său s-a luat deciziei cerccetării în stare de libertate. Așa cum era de așteptat, acționarul majoritar dar și a fanilor, într-o conferință de presă susținută joi după amiaza.

Apoi, a revenit cu alte declarații exclusive la emisiune pe care o puteți urmări LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Dan Șucu susține că este ciudat momentul ales pentru declanșarea acestui scandal și e nedumerit de ce sunt luați în vizor doar ultrasii giuleșteni, iar incidentele mult mai violente petrecute la partida Dinamo – UTA sunt trecute deocamdată cu vederea de autorități.

„Este cel puțin ciudat momentul ales pentru acest scandal. Până la urmă, cu doar câteva zile înainte, pe Arena Națională, am organizat, aș spune eu impecabil, meciul de risc maxim dintre Rapid și FCSB. Da, vă spun, meci de risc maxim, pentru că așa este titulatura. Eu niciun moment nu am crezut că s-ar putea întâmpla ceva, deoarece cunosc foarte bine galeria noastră, cunosc organizarea galeriei noastre și am văzut, mai ales în ultimul timp, câte lucruri deosebite a reușit.

A fost acest Rapid – FCSB, care s-a terminat impecabil din punct de vedere al galeriilor. Da, galeria Rapidului a făcut un adevărat spectacol. Nu s-au mai aruncat torțe, nu s-au mai aruncat petarde, nu au fost materiale pirotehnice. A fost doar un spectacol fantastic, pe care toată lumea l-a apreciat. Iar în loc ca galeria Rapidului să fie lăudată pentru ceea ce a făcut la Rapid – FCSB, acum acești băieți se trezesc cu dosare penale. Nu pot să nu fac comparație între ce se întâmplă la noi și ce se întâmplă în altă parte.

Deci galeria Rapidului acum este incriminată și prezentată ca un mare rău al societății. Fără să intru în niciun fel de discuții legate de anchetă și așa mai departe, pentru că nu este treaba mea și, bineînțeles, că nu am expertiza necesară și nici acces la dosar, este evident că în momentul de față galeria Rapidului e prezentată ca un adevărat „Bau-Bau” opiniei publice, deși în ultimele etape nu au mai fost petarde, nu au mai fost materiale pirotehnice, nu au mai fost torțe aruncate din partea noastră…

Iar la câțiva pași de noi, tot în București, cu câteva zile mai înainte, la Dinamo cu UTA, înaintea acestei partide au fost bătăi ca în filme… Cel puțin din ce am citit și din ce a relatat presa, incidentele au fost extrem de violente. S-a lăsat cu bătăi, s-a lăsat cu pumni, s-a lăsat cu o violență ieșită din comun. Dar, bineînțeles, acolo nu s-a întâmplat nimic. Este liniște și pace, nu reprezintă nimeni niciun pericol pentru societate, așa cum a ajuns galeria Rapidului”, a spus Dan Șucu la FANATIK SUPERLIGA.

Dan Șucu: „Este o exagerare să vedem suporteri făcând multe zile de arest pentru torțe și petarde!”

Patronul giuleștenilor e de părere că organele de anchetă au cam exagerat cu măsurile luate dacă în dosar ar fi vorba doar despre materialele pitotehnice folosite de ultrașii Rapidului.

„Acest lucru pur și simplu nu îl înțeleg, Este fără sens. Nu o să mă auziți că intervin și vorbesc despre vreo anchetă. Nu este treaba mea, autoritățile, organele de drept trebuie să-și facă datoria. Dar totuși este ciudat ce se întâmplă față de o galerie a Rapidului care este aplaudată peste tot, care promovează spectacolul, care are cuvinte de laudă chiar și din partea rivalilor. Iar acum am ajuns în această situație în care vorbim despre dosare penale, în care vorbim despre condamnări potențiale, în care vorbim de zile de arest.

Dacă dosarul care este legat de galeria Rapidului se rezumă la materiale pirotehnice, la torțe, la petarde și alte lucruri care într-adevăr sunt ilegale, dar sunt oarecum acceptate tacit în această lume a suporterilor, atunci cred că ar fi o exagerare să ajungem să vedem suporteri sau lideri de galerie care să facă foarte, foarte multe zile de arest.

Dacă în dosar există alte lucruri, coroborate cu armele, cu muniția, fapte despre care nu știm, nu avem cunoștință, dovezi ale organelor, dovezi grave care leagă aceste arme de fapte pe care noi nu le știm, atunci bineînțeles că nu avem ce să comentăm, iar organele trebuie să-și facă datoria”, a mai spus Dan Șucu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune a cărei premieră e disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri de la ora 17:30.

Dan Șucu, mesaj de susținere pentru liderii galeriei Rapidului: „Am încredere în ei!”

În încheiere, Dan Șucu a transmis un mesaj de susținere pentru liderii suporterilor giuleșteni, care, în opinia sa, s-au comportat exemplar până în acest moment.

„Însă, repet, însă este cel puțin ciudat ce se întâmplă, cel puțin momentul în care a apărut, timing-ul ales, pentru că galeria Rapidului s-a comportat exemplar. Este o galerie frumoasă, care nu a instigat la violență, unde nu există bătăi, unde nu există capete sparte, unde există doar cântece, încurajări pe tot parcursul meciului și atmosferă fabuloasă.

Să ne trezim acum cu dosare penale, să ne trezim acum cu această anatemă practic pusă pe galeria Rapidului, ca și cum ar fi răul cel mai mare din fotbalul românesc, mi se pare cel puțin exagerat. Acești băieți, în frunte cu liderul galeriei, nu fac altceva decât să pună umărul la spectacolul pe care ni-l dorim cu toții.

Poate nu întâmplător, audiențele meciurilor Rapidului, poate nu întâmplător audiențele fotbalului românesc au crescut extrem de mult față de sezonul trecut. Cred că și galeriile au meritul lor atunci când își fac datoria și când încurajează echipa. Eu am încredere în galeria Rapidului, eu am încredere în liderii acestei galerii și, bineînțeles, aștept cu interes să vedem care vor fi concluziile acestui caz, care, ca să zic așa, a explodat în fotbalul românesc.

Dar încă o dată vă spun, sunt surprins și chiar mâhnit că s-a creat această imagine pentru galeria Rapidului, într-un moment în care eu cred că chiar nu o merita. Galeria Rapidului este poate cea mai frumoasă din fotbalul românesc și ar fi trebuit tratată ca atare, nu să ne trezim acum cu dosare penale și cu alte lucruri care ieri au ținut capul de afiș al mass media.

Sunt convins că suporterii noștri își vor face în continuare datoria, vor face lucruri și mai frumoase și ne vor ajuta, în ciuda acestor momente dificile, să ne atingem obiectivul și să câștigăm titlul de campioană a României”, și-a încheiat Dan Șucu seria declarațiilor exclusive de la FANATIK SUPERLIGA.

