Dănciulescu laudă un jucător al lui Dinamo, care a schimbat fața echipei: „Arată altă siguranță cu el!”

Dănciulescu a fost foarte încântat de un jucător cu care în opinia Dinamo arată cu totul și apărarea este mult mai sigură.

Dinamo a reușit a doua victorie consecutivă în Casa Pariurilor Liga 1 și „câinii” au luat prima de 15.000 de euro pusă la bătaie de fanii-acționari din programul DDB.

Chiar și așa jucătorii lui Dinamo au rămas cu picioarele pe pământ după această victorie, dar încep să spere că pot scăpa de locul de baraj.

Ionel Dănciulescu îl laudă pe Raul Albentosa: „S-a integrat bine”

Ionel Dănciulescu consideră că fundașul central spaniol al „câinilor”, Raul Albentosa, este printre puținii jucători cărora nu li s-a făcut niciun reproș și care s-a adaptat rapid la cerințele de la echipă: „De Albentosa nu s-a spus nimic rău până acum, el chiar s-a integrat bine. Sistemul defensiv arată altă siguranță cu el în echipă”, a spus dinamovistul la Digi Sport Special.

Fostul antrenor și oficial al „câinilor” e de părere că Dinamo a avut unul dintre cele mai bune meciuri în sistemul cu trei fundaș centrali: „Cu Voluntari și astăzi a arătat mult mai bine echipa, față de alte meciuri în care s-a jucat cu 3 fundași centrali”, a mai explicat Danciu.

Dănciulescu crede că Dinamo a făcut o partidă bună, chiar dacă în prima repriză nu și-a creat nicio ocazie clară de gol: „O partidă bună, chiar dacă n-au fost multe situații în prima repriză. A fost o singură lovitură de cap. În partea secundă a fost mai animat, cu situații la ambele porți. Dinamo a câștigat meritat”, a concluzionat acesta.

Dusan Uhrin consideră că echipa sa putea marca mai multe goluri

Dusan Uhrin a fost foarte mulțumit după victoria cu 2-1 în fața celor de la Viitorul Constanța și este de asemenea convins că a găsit sistemul de joc compatibil cu jucătorii pe care îi are la dispoziție: „Sunt foarte fericit pentru acest succes, acum trebuie să ne recuperăm pentru meciul cu Iași. Avem jucători potriviți pentru acest sistem, cu 3 fundași centrali”, a spus antrenorul după meci.

Cehul a recunoscut dezamăgit fiind, că alb-roșii ar fi putut să aibă mai multe puncte dacă echipa nu ar fi comis atâtea erori și e sigur că Dinamo ar fi putut să câștige cu Viitorul și mai clar: „Dacă făceam mai puține erori înainte, poate nu pierdeam atâtea meciuri. Puteam să marcăm mai multe goluri, au ratat ocazii bune Mihaiu, Morsay, Nemec. Și Viitorul a jucat bine, mai ales în repriza a doua”, a mai explicat Uhrin la Telekom Sport.

Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit că accidentarea lui Răuță din minutul 20 este mai gravă, însă nu a scăpat prilejul de a-i trage puțin de urechi pe jucătorii săi: „Nu-mi place când jucătorii stau pe teren (n.r. – trag de timp), nu e stilul meu. Anton e ok, Eșanu va fi și el ok, cred, dar Răuță are o accidentare mai serioasă și nu va juca la Iași”, a declarat Dusan Uhrin după victoria cu Viitorul.

