Dani Coman nu are loc la Rapid: ”Avem alte priorităţi acum”

Imediat după ce giurgiuvenii au retrogradat în Liga 2, fostul portar fiind dezamăgit de multitudinea de probleme de la clubul patronat de Ioan Niculae.

Coman, care a făcut carieră în Giulești, a recunoscut că nu a fost contactat de nimeni din conducere, singurii care l-au dorit la echipă fiind fanii.

Patronul Rapidului îi închide ușile lui Dani Coman

În ciuda faptului că s-a vehiculat foarte mult ideea ca Dani Coman să ajungă în această vară într-un post de conducere la Rapid, patronul Victor Angelescu a negat această variantă lăsând să se înțeleagă că-l preferă pe Daniel Niculae.

”Cu siguranţă că Dani Coman are experienţa necesară, în plus se ştie că este rapidist. Dani Coman dacă ar veni, am mai avut nişte discuţii cu el, ar veni pe funcţia de preşedinte. Noi abia l-am numit preşedinte pe Daniel Niculae.

Sunt convins că, la un moment dat, Dani Coman va ajunge la Rapid, dar nu ştiu dacă la acest moment. Avem alte priorităţi acum. Dar ne gândim la cel puţin încă o persoană care să vină în conducere, în viitorul apropiat”, a declarat Angelescu la .

Presiune pe Daniel Niculae

Patronul giuleștenilor a aruncat pisica în curtea președintelui Daniel Niculae, afirmând că acesta are mână liberă în a-și forma echipa alături de care dorește să lucreze în viitor.

”E o relaţie foarte bună între Dani Coman şi Daniel Niculae, din ce ştiu. Eu am avut o discuţie foarte clară cu Nico şi eu îmi voi da girul de fiecare dată, dar el este responsabil să-şi facă echipa managerială. Va avea mână liberă, responsabilitatea e clar a lui”, a spus Angelescu.

Aceste precizări ale omului numărul 1 din Giulești îi închide practic ușile lui Dani Coman la Rapid și asta în ciuda faptului că fanii au cerut în mod expres ca acesta să vină în conducerea ”vișiniilor”.

Coman a stat 6 ani la Astra

Fostul portar s-a aflat în pentru a prelua postul de preledinte, dar retrogradarea sibienilor a pus capăt acestei variante și astfel Coman este în continuare în căutarea unui club unde să lucreze.

Dani Coman a fost unul dintre cei mai longevivi președinți de club din fotbalul Românesc. A activat la Astra Giurgiu între 2015 – 2021.

Încă din primul an de mandat, fostul internațional a obținut cea mai importantă performanță a clubului giurgiuvean, titlul de campioană în Liga 1, ediția 2015/2016.