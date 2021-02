Daniel Florea, singurul român al lui Marinos Ouzounidis la cea mai mare performanţă din carieră: “O alegere excelentă pentru Craiova!” Exclusiv

Daniel Florea este singurul român antrenat de Marinos Ouzounidis în Cipru, alături de care APOEL a început să domine fotbalul cipriot, după ce a cucerit titlul de campioană în dauna rivalei Omonia Nicosia în sezonul 2006-2007.

Fostul jucător al Dinamo a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK faptul că noul antrenor al Craiovei l-a dorit foarte mult la APOEL și l-a adus din Ștefan cel Mare în doar două zile!

De altfel, fostul fundaș stânga consideră că Universitatea Craiova va reintra puternic în lupta pentru titlu cu Marinos Ouzounidis pe bancă, iar grecul va schimba total fața echipei, fiind un antrenor cu foarte multă imaginație.

Daniel Florea, singurul român al lui Marinos Ouzounidis la cea mai mare performanţă din carieră

Cum ți se pare alegerea făcută de Universitatea Craiova?

– A fost antrenorul meu la APOEL Nicosia și la acel moment era un antrenor foarte tânăr, dar extrem de ambițios! A demonstrat în cei trei ani de zile cât am fost acolo că are valoare. Am luat titlul de două ori, o cupă și două supercupe, într-o perioadă în care am dominat campionatul Ciprului. E o alegere excelentă pentru Craiova.

Mai ales că acum a ajuns la 52 de ani și a căpătat foarte multă experinență la echipe importante: APOEL, AEK Atena, Panathinaikos, echipe cu bugete mai mari, cu presiune și fani incredibili. Sunt sigur că cei de la Craiova s-au interesat foarte bine de el și nu au făcut întâmplător această mutare, doar ca să pună un antrenor străin, cum s-a mai întâmplat în alte părți. Are multe lucruri de arătat și sunt sigur că va schimba jocul Craiovei.

Ouzounidis e un antrenor cu imaginație: „Schița cu pixul traseele de joc în autocar!”

Cum juca atunci APOEL?

– Jucam foarte ofensiv! Era foarte pasionat. Antrenamentele le făcea din autocar! Le desena, le pregătea…făcea un traseu de joc, scotea caietul și apoi le aplicam la antrenament, după ce le schița din pix! E un antrenor care are imaginație și lucra foarte mult! E un profesionist convins și își dorește foarte mult să aibă rezultate și timpul a demonstrat ce poate face. Asta poate confirma și Andone, Mihalcea, care erau și ei atunci în Cipru, la Omonia și la Aris.

I-ați luat titlul lui nea’ Ando în 2006-2007….

– Ha, ha! Da. A fost o performanță, mai ales că Omonia venea după mulți în care dominau în Cipru. Apoi am urmat noi. Eram un club foarte organizat și acolo a învățaț multe Ouzounidis. A fost primul său club important.

Știa să motiveze jucătorii, avea foarte multe discuții personale cu noi. E antrenorul care m-a dorit și m-a adus la APOEL Nicosia. Nu pot decât să vorbesc la superlativ de el. Am avut o discuție cu el, a zis că îți dorește foarte mult să vin acolo și în două zile eram plecat de la Dinamo în Cipru!

Ce jucători a adus la APOEL?

– A adus foarte mulți portughezi și brazilieni! Îi plăceau jucătorii tehnici. Fotbalul fantezist. Erau cinci portughezi la APOEL! A adus și câțiva greci, chiar un jucător care a jucat la Ajax: Nikos Machlas, fost golgeter la olandezi.

A calificat-o pe AEK Atena în grupele Ligii Campionilor în 2019…

– (Râde) Daa, atunci am avut o supriză când l-am văzut pe bancă! Nu știam că e la AEK. M-am uitat la meciul cu Bayern Munchen. Au avut o grupă teribilă și nu au reușit să facă puncte. Merita să ajungă din nou la o echipă bună. Chiar vreau să îl sun și să îl felicit!

Daniel Florea: „Cu Ouzounidis am câștigat tot trei ani de zile în Cipru! Pierdeam 2 meciuri pe an!”

Ce fel de om e Marinos Ouzounidis?

– Își dorește foarte mult! Asta mi se pare cel mai important. Vrea să evolueze tot timpul, vrea respect și să fie lăsat să muncească. Are foarte multe lucruri care ție ca jucător îți arată clar ce vrea de la tine la antrenamente și pe teren. Era un antrenor foarte diferit de ceilalți!

Are un procentaj de victorii foarte bun la echipele sale…

– Exact! Noi la APOEL cu el pe bancă nu cred că am pierdut două-trei meciuri pe an! Am câștigat de fiecare dată titlul la patru-cinci puncte distanță de Omonia și Anorthosis. Contau foarte mult meciurile directe, în care reușeam să ne impunem: APOEL Nicosia – Omonia Nicosia e un fel de Steaua – Dinamo! Atunci avea în jur de 38 de ani. E clar mult mai copt acum. Plus că a fost un jucător foarte bun, ceea ce iar e important.

Daniel Florea: „Ouzounidis va schimba fața Craiovei!”

Îi va fi dificil să se acomodeze la Craiova?

– Știu la ce te referi. Dacă Mihai Rotaru i-a dat șansa lui Papură să antreneze, cu siguranță și Marinos Ouzounidis va avea parte de același tratament, mai ales că e un antrenor străin. Are nevoie de liniște la echipă. Așa lucrează el. Problema e că are nevoie de rezultate rapid.

Va arăta Craiova diferit cu Ouzounidis?

– Cu siguranță! Va schimba fața echipei. Dar nu poate reuși asta într-o săptămână. Trebuie să cunoască orașul, echipa, staff-ul, tot! Succesul său depinde de multe lucruri. Dar va fi ajutat. Cred că Universitatea a intrat din nou puternic în lupta pentru titlu cu această mutare.

Eu am avut o relație foarte, foarte bună cu el! El a fost cel care m-a dorit la APOEL Nicosia și m-a susținut din toate punctele de vedere! Nu am vrut să mai prelungesc cu Dinamo și am primit o ofertă foarte bună din partea lui APOEL. Mă știa foarte bine și a insistat pentru mine.