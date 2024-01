Daniel Niculae, dezvăluiri despre salariile de la Rapid: „Nu am vrut să aducem jucători care pot destabiliza un vestiar”

Rapid a devenit una dintre forţele campionatului odată cu intrarea în acţionariat a lui Dan Şucu. Din vara anului 2022, au fost făcute investiţii importante în lot, dar şi în salariile jucătorilor şi staff-ului.

Daniel Niculae a vorbit despre salariile de la Rapid după dezvăluirile lui Cristi Balaj de la Fanatik SuperLiga

Daniel Niculae, preşedintele Rapidului, a dezvăluit la emisiunea SUFLET DE RAPIDIST, care se difuzează LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecarți de la ora 13:30, că se aştepta ca venirea lui Dan Şucu în acţionariat să fie sinonimă cu investiţii importante în club:

“Cunoscându-i pe amândoi, nu aveam cum să nu mă gândesc că nu ajungem la acest nivel. Ştiam că dacă va accepta domnul Şucu… dar nu mă gândeam atât de sus (n.r. la 6 milioane de euro investite).

În momentul în care îi ai, trebuie să îi drămuieşti foarte bine. Rapid a mai avut bani şi au fost perioade foarte bune în istoria Rapidului, dar aţi văzut unde au dus dacă nu au fost drămuiţi.

“Şi nivelul salarial, de la jucători şi staff, a crescut”

Suporterii îşi doresc transferuri, echipe, milioane, dar lucrurile trebuie făcute cu cap, gestionate altcumva. Şi eu îmi doresc să îl ofertez pe Mbappe. Nu există şansa să falimenteze. Clubul e mai presus decât orice şi oricine.

Rapidul are o masă salarială destul de consistentă. Nu e frumos să arunci cu anumite sume pentru că lucrurile se transformă de la o zi la alta şi nu se ştie niciodată. Dar, am crescut organic, de la an la an.

Şi nivelul salarial, de la jucători şi staff, a crescut. Şi dacă vor fi performanţe, va creşte în continuare. Trebuie să găseşti un echilibru şi să nu dai mai mult decât face. Apar anumite frustrări şi am vrut să avem un echilibru.

O să ne ţinem de acest lucru. Nu am vrut să aducem jucători care pot destabiliza un vestiar sau să creeze anumite tensiuni care nu-şi au locul”, a spus Daniel Niculae la SUFLET DE RAPIDIST, emisiune ce poate fi următiră în premieră pe pagina de Facebook Horia Ivanovici și pe canalul de YouTube Fanatik în fiecare joi, de la ora 10:30.

Rapid este în acest moment pe locul doi în SuperLiga, al sezonului, fiind eliminaţi din Cupa României.

