Daniel Onoriu și soția lui, dezvăluiri despre perioada în care fostul pilot de raliuri a fost în comă: “M-am dorit moartea lângă el”

Daniel Onoriu a fost la un pas de moarte în urmă cu câteva luni, dar acum este alt om, iar viața lui s-a schimbat foarte mult. Nepotul lui Gabi Luncă și soția lui au vorbit despre perioada de 55 de zile în care acesta a fost în comă.

Daniel Onoriu și soția lui, dezvăluiri despre perioada în care fostul pilot de raliuri a fost în comă

La începutul lunii martie, , acolo unde a stat încă din decembrie. A fost în comă până la finalul lunii ianuarie, timp de 55 de zile. Acesta a ales să se opereze la stomac pentru că n era mulțumit de cum arăta, dar ce a urmat a fost un adevărat coșmar.

“Nu eram foarte gras, dar nu-mi plăcea de mine (…) Spitalul de top, calitate maximă, s-au purtat frumos cu noi. A fost totul minunat până la operație.

După ce m-a operat am stat 2-3 zile și am plecat la aeroport de la spital, cu taxiul. Nu mai țin minte decât drumul de la spital la aeroport.”, a povestit Daniel Onoriu la Fiță cu Adiță, pe canalul de YouTube .

Fostului pilot de raliuri i-a fost rău după intervenția chirurgicală, în timp ce se afla în taxiul care ducea la aeroport. A simțit dureri în zilele de după operație. A făcut hemoragie internă la o săptămână după ce s-a operat.

“I s-a făcut rău, a leșinat pe hol, s-a schimbata față dintr-o dată (…) A vomitat de trei ori sânge. (…) Am sunat la ambulanță, îi scăzuse tensiunea sub 7. De atunci a început coșmarul.”, a declarat soția lui Daniel Onoriu.

Isabela Onoriu a vorbit despre perioada în care soțul ei a stat în comă. Au fost clipe foarte grele pentru

“Au fost 55 de zile de comă și 100 de terapie intensivă, șanse zero. Eu nu am știut, nu ne-au spus. După trei zile am făcut cerere să intru să-l văd și când l-am văzut așa, mi-am dorit moartea.

Când l-am văzut mi-am dorit moartea acolo, lângă el. Am zis Doamne, ia-mă, că nu pot să duc. Nu a văzut pe nimeni niciodată la terapie intensivă, mai ales pe el. Când l-am văzut cât era de transformat… (…)”, a mai spus Isabela Onoriu.

Isabela Onoriu: “Doctorii ne-au zis că nu rezistă transferului”

Cei dragi s-au rugat zilnic pentru sănătatea lui și chiar au dormit în fața spitalului, în mașină.

Isabela Onoriu a realizat, după această cumpănă a soțului ei, că este foarte importantă credința în Dumnezeu, după cum a spus în cadrul aceluiași interviu.

Soția fostului sportiv a mai spus că au vrut să-l transfere la un spital din altă țară, dar medicii i-au spus că nu ar rezista.

“Mi-am dat seama de un lucru în toată perioada asta și anume că oricât de mulți bani ai avea în viață, nimic nu te poate salva, nu te poate ajuta, dacă Dumnezeu nu îți e aproape. Fără credință suntem nimeni.

Toată familia am dormit în fața spitalului, timp de trei luni, zi și noapte, mașina o făcusem pat. În afară de rugăciunile să se facă bine, ne rugam să îl putem transfera în altă parte, dar doctorii ne-au spus că nu rezistă transferului”, a mai povestit Isabela Onoriu.

Fiica lui Daniel Onoriu le-a spus medicilor că este dispusă să-i dea un organ tatălui ei, dacă acest lucru l-ar ajuta să supraviețuiască.

“La un moment dat, fata lui, după ce am primit un telefon că nu trece noaptea, a sunat-o pe doctoră și i-a spus: dacă are nevoie tata de un plămân, de ficat, de orice, vreau să-i donez eu.”, a mai povestit Isabela Onoriu.

Isabela Onoriu a mai spus că vorbea cu voce tare cu soțul ei atunci când era în comă, iar acesta lăcrima, chiar dacă fizic nu avea nicio reacție.

“Am început să-i vorbesc. Nu schița nimic, în schimb îi curgeau lacrimile pe ambii obraji. Am întrebat un medic și mi-a spus că subconștientul aude și simte tot ce-i povestești.”, a adăugat Isabela.

“Mi-au recusut stomacul pe viu”

La spital, medicii au fost nevoiți să-l opereze din nou pe Daniel Onoriu. Aceștia i-au deschis stomacul și l-au cusut la loc fără anestezie, pentru că tensiunea era foarte mică și ar fi fost periculos.

“Mi s-a desfăcut și stomacul și mil-au recusut pe viu, fără anestezie. Aveam tensiunea mică și nu puteau să-mi facă anestezie.”, a spus fostul pilot de raliuri.

În cele , Daniel Onoriu spune că nu-și amintește nimic. După această traumă, fostul pilot de raliuri a devenit penticostal și îi îndeamnă pe oameni să urmeze un regim sau să facă sport dacă vor să slăbească.

“În aceste 55 de zile de comă nu simțeam absolut nimic. Nu știu nimic. (…) De când m-a salvat Dumnezeu, m-am pocăit, m-am făcut penticostal. Eu cred în Dumnezeu, doar Dumnezeu mi-a dat viață.(…)

I-aș sfătui pe oameni să se gândească de două ori înainte să ia o decizie de a se opera și mai bine să se ducă la sală sau să țină regim, decât să facă prostia pe care am făcut-o eu. Nu m-aș mai opera niciodată și dacă mi-ar da toți banii din lume.”, a transmis Daniel Onoriu.

După perioada petrecută în spital, Daniel Onoriu încă se vindecă. Deși încă nu este în formă maximă, face progrese considerabile în fiecare zi.

În prezent, Daniel Onoriu are 73 de kilograme. Recent, el și soția lui au plecat în vacanță în Egipt, acolo unde nepotul lui Gabi Luncă a mers și a înotat zilnic.