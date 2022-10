Daniel Oprița nu e mulțumit cu bugetul CSA Steaua: „Sunt cel puțin cinci echipe cu bani mai mulți ca noi!”. Exclusiv

„Roș-albaștrii” se pregătesc de derby-ul pentru primul loc cu Oțelul Galați și de revenirea pe stadionul Ghencea după ce . Daniel Oprița a vorbit despre acest meci, dar și despre multe alte lucruri de interes.

Daniel Oprița, mesaj pentru contestatari: „Avem buget mai mic decât Șelimbăr!”

Antrenorul lui CSA Steaua a ținut să lămurească în FANATIK subiectul cu privire la bugetul echipei: „A mai zis cineva de noi că sigur o să rămânem aici la bugetul pe care îl avem. Păi avem buget mai mic decât Șelimbăr! Vă spun eu 100%! Ei au 1,5 milioane de euro. Noi avem un 1,1 milioane. Se spune pe la televizor că bugetul e mai mare și trebuie să fim acolo.

Eu vă spun că sunt cinci echipe cel puțin care au buget mai mare ca noi! Iașiul și Oțelul e acolo cu noi. Chiajna, chiar și Poli Timișoara, Buzăul, Czikzerda și Slobozia tot pe acolo e. Sunt 6-7 echipe și 5 sunt peste noi. Restul sunt pe acolo. Anul trecut la cele trei bugetul a fost și de două milioane de euro.

Daniel Oprița a explicat că nici salariile nu diferă față de celelalte echipe: „Wallace nu are 4.500 de euro. Are mai puțin. Avem mulți jucători care au în jur de 1.000 de euro. Poli Timișoara are și ea salarii de 3.000-3.500 de euro”.

Daniel Oprița vrea să revină pe primul loc în Liga 2: „Îmi doresc să terminăm sezonul în primele două”

Daniel Oprița a prefațat meciul cu Oțelul Galați și consideră că echipa lui Dorinel Munteanu nu e deloc o surpriză deși vine din liga a treia: „E un meci greu, dar putem reveni pe primul loc. Oțelul e o echipă organizată, cu un antrenor foarte bun. Trebuie să dăm totul ca să câștigăm. Îmi doresc să terminăm sezonul în primele două.

Nu m-a surprins că Galațiul a jucat așa bine și îi știam bine. Clubul e foarte bine organizat și Dorinel e foarte ambițios și mi-a spus că dorește promovarea din primul an. Au o echipă omogenă. Forma bună a Oțelului i se datorează lui Dorinel Munteanu. E o echipă agresivă și dificil de abordat”.

Oprița e de părere că echipa a avut de suferit din cauza suspendării terenului și are un mesaj și pentru galerie: „Sper ca suporterii să vină în număr cât mai mare la meci și să ne susțină și la bine și la greu. Revenim în Ghencea și chiar a fost un dezavantaj că nu am putut juca acasă. Trebuie să îi facem bucuroși.

Mi-aș dori, nu știu dacă mă aștept să fie mulți spectatori, pentru ora e nepotrivită. Nu se putea reprograma pentru că Oțelul a jucat și în Cupa României și sunt și meciurile din Champions League”.

CSA Steaua are însă și câteva accidentări: „Am ceva probleme de lot: Beța, Wallace, Drăghici, Bodișteanu, toți accidentați. Iustin Răducan e plecat la lot. Corbu și-a revenit și o să fie apt de joc”.

Daniel Oprița, viitor incert în Ghencea: „Nu m-am gândit ce fac din vară”

Daniel Oprița așteaptă finalul sezonului pentru a vedea dacă își va prelungi contractul: „Nu m-am gândit ce fac din vară. Vedem ce va fi. Nu o să depindă decizia doar de mine și vedem cum vom termina campionatul. Nu se știe la fotbal”.

, însă Daniel Oprița nu vrea să mai discute despre ce se întâmplă la nivel de conducere: „Am văzut că și-a dat demisia domnul Dîncu, dar pentru mine e prea mult. Mă depășesc lucrurile astea ca să pot eu să vorbesc despre ce se întâmplă. Nu e treaba mea să mă ocup eu de programări. Eu nu mai vorbesc de lucrurile astea, doar de echipă”.

În privința luptei la promovare, Oprița e de părere că va fi foarte echilibrată și o vede pe Dinamo venind tare pe turnantă: „Sunt 7-8 echipe care au șanse bune. Șelimbăr a mai slăbit acum, dar vin din urmă Dinamo și Chiajna. Eu cred că Dinamo va prinde play-off-ul. Sunt și multe surprize. Nu știu cât poate Unirea Dej să reziste. Iașiul, normal după buget, achiziții e printre favorite”.

Atacanții lui Daniel Oprița sunt în formă maximă, însă antrenorul vrea și mai mult de la ei, mai ales de la golgheterul campionatului: „Chipirliu e golgheterul echipei și mă aștept la mai mult de la el. E un jucător care face diferența. E puțin la ce calități are. Nu mi-e teamă dacă vor veni oferte, are contract. Dacă ar fi o ofertă bună pentru club și pentru el… Are și el o vârstă, dar el își dorește să rămână aici și să promoveze cu Steaua.

Daniel Oprița a fost aceeași sentință pe care a primit și Cristi Săpunaru după meciul cu FC U Craiova 1948: „Nu aș vrea să mai vorbesc de lucrurile astea, pentru că nu știu ce pot să mai pățesc. Aici am ajuns și mai bine respectăm deciziile fie că sunt bune sau rele.

Nu avem ce să facem. Asta e! Așa au decis și nu vreau să mai comentez. Nu vreau să mai fiu eu singurul care vorbesc și trebuie să mă aliniez și eu. Nu are nimic curaj să spună ceva…”, a declarat antrenorul „militarilor”, pentru site-ul nostru.