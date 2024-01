Daniel Pancu îl caracterizează pe Cătălin Vulturar, ultimul transfer al Rapidului: “Aleargă enorm și e un lider adevărat!”. Exclusiv

. Mijlocașul are 19 ani și este al șaselea jucător transferat de Rapid în aceast mercato, după Ermal Krasniqi (CFR Cluj), Borisav Burmaz (Vozdovac), Florent Hasani (KF Tirana), Damjan Djokovic (FCSB) și Marian Aioani (Farul).

Daniel Pancu: ”Vulturar era căpitan la Lecce Primavera. Are calități de lider”

Cătălin Vulturar a bifat trei partide și un gol pentru echipa națională de tineret și este lăudat de selecționarul lotului Under-21, Daniel Pancu, pentru calitățile sale.

ADVERTISEMENT

”Eu am fost foarte mulțumit de el. Lecce l-a cumpărat de la UTA cu vreo 300.000 de euro când era doar un adolescent, ceea ce arată că era încă de atunci privit ca un tânăr cu un potențial mare. E mijlocaș defensiv sau număr 8. L-am folosit în ambele poziții. Are o educație foarte bună, are o capacitate de efort foarte mare, e un recuperator foarte bun și e un tip inteligent, se încadrează ușor în sistem. Am fost foarte mulțumit de el, de Corbu și de Grameni, mijlocașii pe care i-am folosit.

La Lecce era căpitan la Primavera, deci are și calitati de lider. Rapid urmărește, cu transferul acesta, politica pe care a avut-o deja CFR, pe care o are și Craiova, o are și Fcsb. Despre Hagi nu mai vorbesc, ca el are tinerii lui!”, a declarat Daniel Pancu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cătălin Vulturar va semna cu Rapid!

Cătălin Vulturar a ajuns la echipa din sudul Italiei în octombrie 2020, fiind tranferat de la UTA Arad. Rapid va plăti o sumă importantă pentru internaționalul de tineret, Lecce păstrând și 40 de procente din drepturile federative ale jucătorului.

Cu anumite bonusuri pentru câștigarea SuperLigii și accederea în grupele unei competiții europene, Rapid poate ajunge să achite 700.000 de euro în schimbul mijlocașului. Vulturar va avea un contract valabil pe cinci ani.

ADVERTISEMENT

Dan Șucu a fixat obiectivul Rapidului din acest sezon

Chiar dacă diferența față de FCSB este una considerabilă, .

”Eu nu am avut niciodată alt obiectiv decât câștigarea campionatului. Pentru Rapid, nu există alt obiectiv. Dacă nu reușim anul acesta, nu e o frustrare așa mare, dar nu intru într-o competiție dacă nu mă gândesc că vreau să o câștig”, a declarat Dan Șucu.

ADVERTISEMENT

5.000 de fani rapidiști au văzut meciul cu Dinamo de pe stadionul Giulești

S-a iscat un scandal de proporții în rândul suporterilor înaintea derby-ului Dinamo – Rapid, terminat cu victoria giuleștenilor, scor 1-2. după ce au fost informați că numărul de locuri la meci a fost redus de la 5.000 la 2.800. Oficialii giuleșteni s-au solidarizat cu fanii, astfel că la meciul de pe Arena Națională, jucătorii lui Bergodi n-au putut beneficia de ajutorul suporterilor.