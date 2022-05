Darius Olaru, declarația care-i va face plăcere lui Gigi Becali. „Atunci cred că va pleca de la FCSB”

Darius Olaru în FCSB – FC Argeș 4-0 și a ajuns la șase goluri și 11 asisst-uri în 33 de meciuri din Casa Pariurilor Liga 1, iar Mihai Teja a explicat explozia fostului său elev de la Gaz Metan Mediaș.

Mihai Teja consideră că Darius Olaru este unul dintre cei mai importanți jucători ai FCSB: „Are toate premisele”

Fostul antrenor al lui Gaz Metan Mediaș, , este extrem de încântat de evoluțiile lui Darius Olaru și îl consideră unul dintre cei trei lideri ai echipei: „A devenit un lider la FCSB sau e unul dintre cei care sunt lideri, alături de Tănase, Octavian Popescu. Are toate premisele”, a declarat pentru Digi Sport.

Mihai Teja a dezvăluit și care sunt calitățile lui Darius Olaru, care l-au ajutat să crească de la meci la meci: „L-am avut jucător în primul mandat la Mediaș, e foarte liniștit, se antrenează foarte bine, are un caracter frumos și asta-l ajută să progreseze din punct de vedere profesional”.

Mihai Teja e sigur că Darius Olaru poate prinde un transfer important în străinătate: „Valoarea nu ți-o ia nimeni”

Mihai Teja consideră că Darius Olaru ar putea juca la o echipă din străinătate dacă va câștiga un titlu cu FCSB și va deveni titular la echipa națională a României:

„Transferul afară este dat de evoluțiile din campionat, cum joci pe teren. Valoarea nu ți-o ia nimeni. Atunci când va lua campionatul cu FCSB și va juca la națională cu siguranță va face pasul în străinătate”, a spus Mihai Teja, la .

Darius Olaru e sigur FCSB merita să ia titlul și anul trecut: „Sezonul viitor va fi 100% al nostru!”

Darius Olaru a marcat o dublă cu FC Argeș și e de părere că FCSB și Universitatea Craiova joacă cel mai frumos fotbal din Casa Pariurilor Liga 1.

„Îmi doream doar să câștig meciul și pentru asta am intrat pe teren. Ne-am făcut jocul usor si asta a fost in seara asta. I-am furat un pic mingea și i-am zis că o să îl cinstesc. Și-a făcut mai lungă preluarea și am fost mai rapid și am reușit să marchez.

Am intrat concentrați în teren și ne-am făcut jocul, de-asta ne-am impus atât de ușor. Sper să continuăm așa și vom avea un derby, un meci foarte greu acolo la Craiova. Jucăm un fotbal frumos, plăcut, ofensiv și reușim să nu luăm nici goluri și nouă, celor din față ne face jocul mai ușor”.

Cu toate acestea, în cele din urmă doar rezultatele contează în acest final de sezon, iar echipa lui Dan Petrescu continuă să câștige la limită: „Jocul nu prea mai contează. Noi încercăm să câștigăm campionatul. CFR își câștigă punctele 1-0, 2-1, dar noi încercăm să ne impunem în acest final de sezon. Ei au experiență și noi încercăm să acumulăm la acest capitol și sezonul viitor 100% va fi al nostru

Oriunde am juca, dacă se va juca cu titlul pe masă sper să câștigăm noi. Până acolo mai avem două etape. Avem și noi au și ei goluri. Vom vedea etapa viitoare cine va fi mai pregătit să câștige meciul. Încerc să lovesc mingea cât pot de bine cu ambele picioare”, a spus mijlocașul la finalul mecului cu piteștenii.