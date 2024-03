Darren Cahill, omul care a trimis-o pe Halep la Mouratoglou: “El mi-a recomandat să merg acolo!”. Pe cine alege antrenor

peste două săptămâni când se va desfăşura turneul de la Miami. Românca a lipsit în ultimul an şi şapte luni după ce a fost depistată pozitiv cu roxadustat.

Darren Cahill, omul care a trimis-o pe Halep la Mouratoglou: “E mi-a recomandat să merg acolo!”

După decizia TAS, care a redus suspendarea de la patru ani la nouă luni, Simona Halep a vorbit la care o ajută în alegerea celor mai buni oameni. Sportiva a declarat că tot Cahill i-a recomandat să meargă la Academia Mouratoglou:

“Darren Cahill a avut cel mai important rol. În 2021 el a vrut să renunţăm la colaborare. Mi-a spus să nu mai lucrăm, el mi-a recomandat să merg la Academia lui Mouratoglou. M-a făcut să fiu mult mai sociabilă.

Mi-era greu să comunic cu persoanele de lângă mine. Mă ajută să îmi aleg oamenii potriviţi. Este foarte greu să ai parte de oamenii de care tu ai nevoie. Pot să îmi exprim mulţumirea faţă de toţi alături de care am lucrat.

“Am de ales o echipă, o să mă gândesc. Deocamdată am un sparring şi un fizioterapeut”

În România am avut mulţi cu care am lucrat şi este foarte bine. Am de ales o echipă, o să mă gândesc. Deocamdată am un sparring şi un fizioterapeut. După Miami o să iau decizia. Mi-am menţinut şi greutatea.

Nu este un lucru uşor. Turneele te ţin în formă. Mă simt bine. Acum sunt un pic epuizată, dar trebuie să lucrăm cu noi”, a spus Simona Halep într-un interviu acordat Antenei 3.

“Un an şi jumătate cumplit. Greu de explicat. Nu vreau să treacă niciun sportiv prin aşa ceva”

Simona Halep a dezvăluit şi cum a primit vestea revenirii imediate în circuit. Sportiva a declarat că a început să plângă şi că l-a sunat prima dată pe tatăl ei:

“Eram la Dubai. În sufletul meu speram. Ştiu că există o pedeapsă pentru contaminare, fără intenţie. Scriam din tot sufletul să fie corectă. L-am sunat pe tata prima dată. Are foarte mare încredere, în general.

Mi-a spus că Dumnezeu există. Mama e mai emotivă, avea lacrimi în ochi. A fost o victorie enormă. Parcă nici la Grand Slam nu a fost ceva aşa emoţional. Mi-a spus cineva că ne bucurăm cu toţii pentru o decizie pe care nu am făcut-o în viaţa asta.

E ciudat, nu? Este cumplit. Un an şi jumătate cumplit. Greu de explicat. Nu vreau să treacă niciun sportiv prin aşa ceva. Nu ştiu ce să spun cu reproşatul, singurul lucru este că se putea face totul mai bine.

“Mă arunc puţin la un turneu atât de mare. Acum, rezultatul nu există pentru mine”

Suplimentele puteau fi verificate mai bine. Nu urăsc pe nimeni, în viaţă trebuie să iertăm. Am iertat, bineînţeles că nu poţi să uiţi anumite traume. Vreau să trăiesc frumos şi să mă bucur din nou de tenis.

Sper să nu mai ţip, să nu mai arunc cu rachetele. Mă întorc peste două săptămâni, la Miami. Mă arunc puţin la un turneu atât de mare. Acum, rezultatul nu există pentru mine.

Vreau să resimt bucuria de a fi din nou pe teren. Este o bucurie să fiu din nou înapoi. Mi-e teamă de cum va fi. Nu m-am gândit nicio secundă să mă retrag, nu mi-am impus niciun obiectiv.

Nici nu vreau să îmi imaginez cum va fi să mă revăd cu toate adversarele, colegele. Aş vrea să le mulţumesc, m-au susţinut necondiţionat: Mats Wilander, Chris Evert. Aceste nume au fost alături de mine necondiţionat. Şi adversarele. Eu concurez cu ele, au fost alături de mine”, a spus Halep.