David Lazar, impresii de la debutul la echipa națională: ”Mă așteptam să joc”

Portarul David Lazar a debutat la echipa națională a României în amicalul cu Belarus și a oferit primele impresii după ce a îmbrăcat tricoul primei reprezentative.

Jucătorul în vârstă de 29 de ani a încasat trei goluri în partida de la Ploiești, dar a reușit să pareze un penalty și se poate spune că a avut o prestație bună.

De altfel, FANATIK l-a apreciat pe portarul Astrei Giurgiu și i-a acordat nota 7 pentru meciul de miercuri, considerându-l unul dintre cei mai buni ”tricolori”.

Impresiile lui David Lazar după debutul la naționala României

”Când am am aflat că o să jucăm un meci amical cu Belarus, mă așteptam să joc. M-am pregătit psihic pentru asta, chiar dacă am fost anunțat doar înainte de meci că o să fiu titular. M-am bucurat mult, nu l-am tratat ca pe un meci amical, ci ca pe unul oficial. Am avut și puține emoții pentru că e vorba despre echipa națională”, sunt primele impresii ale lui David Lazar după debutul la națională.

”Mi-am imaginat acest moment, dar când ești acolo simți cu adevărat că joci pentru țară, pentru familie, pentru tot ceea ce înseamnă România. Avem și un imn care îți dă încredere și te bagă într-o stare pozitivă. Dacă se juca și cu suporteri era și mai frumos”, a declarat portarul pentru frf.ro.

”Având în vedere că primul gol l-am luat când conduceam cu 5-0, simțeam că trebuie să fac ceva. Să repar greșelile, să comunic mai mult cu colegii, să rămân concentrat pe meci”, a mai spus jucătorul Astrei Giurgiu.

Lazar a povestit și cum a reușit aă apere penalty-ul din partida cu Belarus: ”Analizăm cu staff-ul naționalei fiecare jucător care ar putea să bată penalty. Având în vedere că este dreptaci, mi-a venit în gând că va trage în dreapta, dar am zis să plec în ultimul moment, să nu se răzgândească. A fost o inspirație, cu ajutorul lui Dumnezeu! Chiar mă rugam ‘Doamne, ajută-mă să apăr!’”

”Toți m-au felicitat! Am primit foarte multe mesaje! De la foști antrenori cu care am lucrat, antrenori de portari, oameni de fotbal, lume din orașul meu. Chiar m-am gândit și în timpul meciului, la penalty au venit băieții și m-au felicitat și le-am zis că n-am făcut un lucru foarte mare. Să fim mai atenți ca să nu mai luăm gol. M-am simțit respectat de băieți și le mulțumesc!”, a încheiat el.

David Lazar a fost una dintre surprizele lui Mirel Rădoi în această toamnă, portarul Astrei fiind convocat la fiecare acţiune a naţionalei din această toamnă. FANATIK îţi prezintă povestea fotbalistului de 29 de ani, care a început sportul în poarta de handbal.

