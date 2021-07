David Popovici ia cu asalt lumea natației! Record mondial și la 200 metri liber: „Incredibil ce a făcut!”

La doar 16 ani, David Popovici nu are rival la Europenele de juniori de la Roma, iar după ce joi seamă, 8 iulie, cucerea titlul la 100 metri liber, astăzi, 9 iulie a cucerit titlul și la 200 metri liber.

Lucrul cel mai impresionant pentru tânărul român e că ambele probe câștigate, le-a cucerit cu recorduri mondiale, spre surprinderea tuturor, inclusiv Ilie Dumitrescu l-a felicitat pe David.

la Europenele de tineret de la Roma, câștigând probele de 100 metri liber și de 200 metri liber în stil de mare campion, stabilind și recorduri mondiale.

Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe David Popovici pentru performanța sa, glumind că tânărul e mai rapid în bazin decât ar fi el dacă ar alerga în jurul bazinului:

„Camelia Potec i-a ajutat enorm pe copiii ăștia. Uite ce fuleu, ce viteză. E crescut la Clubul Sportiv Steaua. Incredibil ce a făcut”.

„David Popovici, românul de 16 ani care uimește planeta. La ce viteză are, dacă eu alerg pe lângă bazin și el e în bazin, tot nu îl întrec”, a mai spus Ilie Dumitrescu, la TV DigiSport.

David Popovici just dropped a 200m free in 1:45.26 in the semi-final at 2021 European Junior Championships

