De ce a ratat Radu Drăgușin, cel mai în vogă fotbalist român, un an la națională

În decembrie 2022, Radu Drăgușin era evaluat la 3,5 milioane de euro. Stagnase un an. Cota lui a explodat, pur și simplu, în 2023, și a ajuns la 20 de milioane de euro, grație prestațiilor ”fuoriclasse” de la Genoa și de la echipa națională a României, în preliminariile EURO 2024.

Un salt enorm, de 16,5 milioane de euro. Este a patra cea mai mare creștere a valorii de piață a fundașilor centrali din Serie A în 2023, potrivit transfermarkt.de, după Thiaw (AC Milan, 22 de ani/+24 mil. euro), Scalvini (Atalanta, 20 de ani/+20 mil. euro) și Buongiorno (AC Torino, 24 de ani/+17 mil. euro).

Până să ajungă să fie , tânărul fundaș central român a fost privit cu o anumită îndoială în țară.

Cu puțin timp în urmă, specialiștii de acasă nu-l vedeau pe Drăgușin jucând la loturile naționale în fața lui Racovițan, Rus sau a lui Nedelcearu. Pentru asta, impresarul lui Radu, , dar și .

Povestea lui Drăgușin cu echipa națională seniori a început în martie 2022, la vârsta de 20 de ani. El a fost convocat în premieră pentru amicalele cu Grecia (0-1) și Israel (2-2), primele meciuri din mandatul lui Edi Iordănescu (45 de ani).

Stoperul începuse să joace în Serie A, la Salernitana, unde fusese împrumutat de Juventus Torino după o scurtă perioadă la Sampdoria. Radu avea o valoare de piață de 3,5 milioane de euro, conform transfermarkt.de, fiind și atunci printre cei mai bine cotați fundași centrali români.

Cu toate astea, selecționerul l-a folosit atunci doar două minute în finalul partidei cu elenii, în Ghencea, după care federalii i-au pus eticheta: nepregătit încă pentru prima reprezentativă! Și a fost trimis înapoi la tineret, să se mai călească.

La acele partide, Iordănescu a mizat în centrul defensivei pe cuplurile Adrian Rus – Vlad Chiricheș, respectiv Chiricheș – Andrei Burcă.

La Tel Aviv, Radu Drăgușin a rămas pe bancă tot meciul. În schimb, Ionuț Nedelcearu i-a luat locul lui Chiricheș în repriza secundă, iar Rus a intrat și el în minutul 80, în locul lui Marius Marin.

Este greu de spus care este preţul lui Radu, dar cred că el valorează 20 de milioane. Toţi trebuie să fim fericiţi când se face un astfel de transfer, fiindcă eu cred că toţi am făcut o treabă extraordinară. A fost cumpărat cu 5 milioane şi acum valorează cel puţin 20, aşa că dacă Genoa încasează o astfel de sumă ar putea fi mulţumită” – Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin

După acea acțiune, Radu Drăgușin s-a întors la selecționata de tineret U21, unde a jucat câteva amicale, iar Edi Iordănescu a mers în Liga Națiunilor cu stoperii Chiricheș, Rus, Burcă și Nedelcearu. Mai mult, la ultima acțiune, ”dubla” cu Finlanda și Bosnia-Herțegovina, a mai fost convocat și Bogdan Mitrea, în locul lui Chiricheș, accidentat.

Paradoxal, după debutul la naționala României, pe ”Giuseppe Meazza”.

În iulie 2022, Radu Drăgușin a fost împrumutat de Juve la Genoa, în Serie B. A fost mutarea care i-a dat aripi internaționalului român. Radu s-a integrat perfect în echipa ”grifonilor”, pregătită de Alberto Gilardino (41 de ani), a început să înșire evoluțiile remarcabile și astfel a revenit în atenția lui Edi Iordănescu.

Selecționerul l-a readus pe Drăgușin în circuitul naționalei în noiembrie 2022, pentru a-l testa din nou, în amicalele cu Slovenia (1-2) și cu Moldova (5-0).

În ambele jocuri, fundașul central a fost introdus pe final. În primul a bifat 18 minute, în locul lui Nedelcearu, iar în cel de-al doilea l-a schimbat pe Burcă, în minutul 70. Iordănescu a început cele două teste cu perechile Nedelcearu – Burcă, respectiv Rus – Burcă.

Practic, accidentarea lui Chiricheș și problemele defensive din Liga Națiunilor l-au obligat pe Edi Iordănescu să caute soluții. Astfel, selecționerul a ajuns să asambleze și să sudeze cuplul de stoperi Drăgușin – Burcă, principalul punct forte al naționalei României în campania triumfătoare de calificare la EURO 2024.

Iordănescu a remarcat progresul formidabil făcut de Drăgușin, la Genoa, iar la un an de la debutul neconvingător la naționala României l-a chemat din nou și

Radu, fizic puternic, s-a impus repede ca un adevărat stâlp al apărării și nu a mai ieșit din echipă, devenind titular incontestabil și idolul fanilor tricolori. Un stadion întreg i-a scandat numele la finalul victoriei de poveste împotriva Elveției, scor 1-0, pe Arena Națională, în urma căreia România s-a calificat entuziasmant la EURO 2024, de pe locul 1 în grupă. Fără înfrângere, doar 5 goluri primite.

Radu Drăgușin împlinește 22 de ani pe 3 februarie și visează la confirmarea deplină în 2024.

Drăgușin, în afara faptului că a avut un progres fabulos, este nu doar un sportiv cu o marjă extrem de mare de creștere, dar este și un caracter deosebit. Este de dimineață până seara la baza de antrenament, singur își gătește, este responsabil. Cred că și el trebuie să fie foarte înțelept și să ia deciziile corecte, mai are de crescut, există riscul ca și el să stagneze și să se întâmple și cu el ce s-a întâmplat cu alți băieți, care nu au luat deciziile corecte. Luați cazul lui Mihăilă, s-a dus la Atalanta, a pierdut aproape un an. Am vorbit cu el despre subiectul ăsta. Acolo unde merge, să aibă șansa de a juca” – Edi Iordănescu, selecționer România