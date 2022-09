De ce au amânat nunta Antonia și Alex Velea. Cântărețul a dezvăluit adevăratul motiv

Alex Velea a dezvăluit motivul pentru care el și Antonia au amânat nunta. Cei doi sunt logodiți din vara anului trecut, însă nu au ajuns în fața altarului până acum.

De ce au amânat nunta Antonia și Alex Velea

Din cauza programului aglomerat, , după cum a dezvăluit trapperul în cadrul unui interviu.

“Am avut o dată programată, dar istovitoare în același timp. Încă nu am stabilit, pentru că am avut amândoi orarul destul de aglomerat și am încercat să-i facem față.”, a declarat Alex Velea la Antena Stars, citat de .

Totodată, cântărețul speră că cât de curând. Încă nu știe dacă nunta va avea loc până la sfârșitul acestui an, dar fanii vor afla dacă va fi cazul.

“În curând sper (n.r.: că o va vedea pe Antonia în rochia de mireasă). Nu știu dacă până la sfârșitul anului, dar veți afla cu siguranță.”, a adăugat el.

În cadrul aceluiași interviu, Alex Velea a declarat că Antonia este cea care menține echilibrul în familia lor.

De asemenea, cântărețul a mai spus că partenera sa este mult mai răbdătoare decât el, dar și mai ordonată.

“Ea este mai răbdătoare decât mine, dar încerc să mă educ și eu în stilul ăsta. Ea aduce echilibrul în casă, e mai ordonată decât mine și mai cerebrală decât mine.”, a mai spus cântărețul pentru sursa citată.

Alex Velea îi este recunoscător partenerei sale de viață pentru tot ce are. Artistul spune că nu există cuvinte pentru a-și exprima recunoștința pentru cea cu care formează un cuplu de aproape un deceniu.

Alex Velea, despre posibilitatea de a mai avea un copil cu Antonia

Alex Velea și Antonia au împreună doi băieți, Dominic și Akimș. Artista mai are o fiică, Maya, din căsnicia cu Vincenzo Castellano.

Invitat în cadrul unei emisiuni, Alex Velea .

Răspunsul artistului a fost unul negativ deoarece ar fi foarte riscant pentru iubita lui să mai rămână însărcinată încă o dată.

Cei doi își mai doresc un copil, doar că acest lucru nu e posibil. Antonia are deja trei operații de cezariană la activ și are RH-ul negativ. O altă sarcină i-ar putea crea probleme grave de sănătate.

“Deja după trei cezariene… Are și RH-ul negativ. Nici grupa sangvină nu îi mai permite să mai aibă alt copil, dar și dacă ar rămâne însărcinată, ar exista posibilitatea să fie niște probleme.”, a explicat Alex Velea în emisiunea .