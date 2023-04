De ce crede Cristi Balaj că e nevoie de un președinte CCA român: “Poate face asta!”. Video exclusiv

Președintele campioanei României a vorbit în emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre conferința de presă maraton pe care Kyros Vassaras a avut-o și a amintit că atunci când el a atras atenția asupra arbitrajelor nimeni nu a venit în sprijinul CFR-ului.

De ce crede Cristi Balaj că e nevoie de un președinte CCA român

, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că este nevoie de un fost arbitru român la șefia CCA, pentru a putea simți mai bine pulsul fotbalului românesc și pentru a face față la un potențial linșaj mediatic:

„I-am promis domnului Varga să nu mai vorbesc despre arbitraje. Înaintea meciului de la Farul am promis că voi vorbi mai puțin despre arbitraj. Clar Vassaras a apărat arbitrii! Este evident. E Andrei Vochin în studio, el se pricepe la fotbal și știe mai bine.

E foarte important, pentru a nu-ți pierde credibilitatea și nu știu dacă eu sau Vassaras procedăm greșit. Eu am venit și am fost cât se poate de ferm. Dacă vii și spui că la o intensitate sau un anumit moment nu trebuie să acorzi cartonașul roșui, greșești”.

„Îți pierzi doar credibilitatea, nu ajuți pe nimeni astfel! Trebuie ca și cel care conduce această instituție să aibă credibilitate. Când pierzi credibilitatea prin declarațiile pe care le faci și nu alegi pozițiile potrivite pentru declarațiile pe care le faci, îți poți pune în pericol soarta.

E foarte greu să recunoști când un subaltern sau un om din echipa ta greșește, dar cea mai mare dovadă că dorești să repari greșelile, arăți că ți le însușești”, a mai spus Cristi Balaj.

„Un președinte român ajută pentru că simte pulsul!”

„Nu știu în ce măsură ajută acest lucru. Vreau să cred și sper, cunoscându-l pe Kyros, că discursul pe care îl are în fața arbitrilor să fie diferit față de cel care a fost în această conferință.

Chiar dacă jurnaliștii sau oamenii de fotbal nu au elemente de specialitate, nu înseamnă că nu se pricep la fotbal. Teoria a fost perfectă, dar nu s-a potrivit cu imaginile!

Kyros Vassaras este un mentor excelent și un teoretician foarte bun. Sper că discursul său în fața arbitrilor e diferit față de ce le-a spus jurnaliștilor.

Un președinte român ajută pentru că simte pulsul. Din păcate, trebuie găsit un președinte care face față la linșajul mediatic care ar apărea în momentul în care apar greșeli. Noi cei de la CFR Cluj am apărut și am protestat și am fost dezamăgiți de anumite decizii, care au influențat rezultatul”, a .

„Noi când am protestat în ultimele etape nu s-a făcut nicio conferință. Acum că s-a greșit împotriva FCSB-ului, s-au aliniat toate astrele și au început să iasă în conferințe, să se trimită comunicate. Trebuie să se înțeleagă că toate echipele contează în campionatul acesta.

Cei de la FCSB justificat și-au prezentat dezamăgirea, exagerând, dar asta că s-a pus capac nu știu la ce s-a pus capac. Noi avem și oală și capac și frigider să băgăm oala, la câte ni s-au întâmplat.

Nimeni nu a venit în sprijinul nostru și am venit cu imagini concludente. Nu ascund faptul că am rămas dezamăgit după această conferință de presă. Spun asta, deși am promis că tac, dar sper că nu am atacat pe nimeni”, a mai spus Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

