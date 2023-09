De ce nu e bine să ai oglindă în dormitor. Mulți nu știu asta și fac o mare greșeală

De ce nu e bine să ai oglindă în dormitor. Mulți nu știu asta și fac o mare . Specialiștii ne explică care sunt efectele negative pe care le are acest obiect banal în locuință. Nu te-ai gândit până acum la acest lucru!

Motivul pentru care nu e indicat să ai oglindă în camera în care dormi. Multe persoane nu cunosc acest aspect și recurg la o eroare

Știi care este motivul pentru care nu e indicat să ai în camera în care dormi? Ei bine, multe persoane nu cunosc acest aspect important și recurg la o eroare. Regulile feng shui spun că îți poate schimba viața.

Oglinda se numără printre lucrurile care nu au ce căuta în dormitor, indiferent că vrei să o amplasezi pe ușa dulapului sau lângă pat. Efectele sale sunt distrugătoare din punct de vedere energic și asta pe termen foarte lung.

Mai exact, experții spun că aceasta are un efect negativ asupra energiei din cameră pentru că reflectă şi dublează energia deja existentă. În plus, are rolul de a amplifica energia negativă, spre exemplu atunci când există o ceartă între soți.

De asemenea, poate duce la tulburări de somn și chiar insomnii. Foarte mulți oameni ajung să fie nesinguri sau anxioși fără să știe care este motivul real. În plus, acest obiect poate crea prea multă activitate în cameră dacă este amplasat vizavi de pat.

În acest caz oglinda reflectă lumini puternice sau alte obiecte strălucitoare. Totodată, specialiștii ne spun că nu este indicat să orientăm niciodată oglinda spre pat sau deasupra lui. Nu se pune nici lângă ușă pentru că atrage toate energiile negative.

Oglinda nu-și are locul în dormitor

„Nu este bine să avem oglinzi în dormitor. Pe vremuri, oglinzile erau din metal și atunci când puneai oglinzi în dormitor, aduceai foarte mult element metal strălucitor. Acel element strălucitor se spune că aduce o nouă persoană în relație, în cuplu.

Oglinzile nu sunt bune, se spune că multiplică relațiile în cuplu”, a mărturisit la un moment dat Marian Golea pentru . Specialistul în astrologie chineză și feng shui spune că pozele nu au ce căuta în dormitor pentru că aduc singurătate.

În aceeași notă, există unele credințe populare care ne arată că o oglindă în dormitor poate strica armonia relaţiilor de familie. De asemenea, se crede că poate duce la apariția unor conflicte între partenerii de viață.

Se mai spune că oglinda aduce boli și probleme de sănătate. Dacă este amplasată în dormitor este ca un portal prin care spiritele rele își fac drum în încăpere. În unele culturi orientale, oglinda este văzută ca un simbol al abisului.