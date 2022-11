De ce strâng japonezii gunoiul de pe stadion la final! Fanatik a stat de vorbă cu un fan nipon, care a explicat gestul. Exclusiv

Japonia este una dintre echipele de culoare la Campionatul Mondial. O echipă tare, care a venit la turneul final cu mulţi suporteri şi care în prima etapă a reuşit una dintre cele mai mari surprize, să învingă Germania.

De ce strâng japonezii gunoiul de pe stadion la final! Explicaţiile unui suporter japonez

Niponii au cucerit o lume întreagă cu gestul de la finalul meciurilor, , nu doar al lor, ci şi al altora. Iar acest lucru se întâmplă şi cu jucătorii, care lasă vestiarul “lună” la finalul confruntărilor.

FANATIK a încercat să afle care este motivul din spatele gestului şi a discutat cu Hiroyuki, un suporter japonez, pe care l-am întâlnit la Fan Festival. Ne-am nimerit la aceeaşi masă pentru meciul dintre Coreea de Sud şi Ghana, scor 2-3, şi am stat de vorbă.

Ne-a spus că vine din Tokyo şi este, ca o ironie a sorţii, un mare fan al naţionalei Germaniei şi, drept dovadă, avea o şapcă “nemţească”. Bineînţeles, s-a bucurat mult pentru victoria Japoniei împotriva echipei lui Flick şi spune că va mai rămâne la turneul final şi dacă niponii vor fi eliminaţi.

“Asta facem noi, în momentul în care plecăm de undeva, curăţăm ce lăsăm în urmă. E simplu”

Nu aveam cum să ocolesc subiectul gunoaielor strânse de către fani după meciuri pentru că despre el a vorbit o lume întreagă. Modest, Hiroyuki spune că este un gest normal, de respect:

“Nu o facem dintr-un motiv anume. Asta facem noi, în momentul în care plecăm de undeva, curăţăm ce lăsăm în urmă. E simplu. Nu ne trebuie un motiv să facem curat.

De fiecare dată când plecăm undeva, chiar dacă suntem oaspeţi sau nu, noi curăţăm ce am lăsat. Aşa facem şi la Campionatul Mondial, aşa fac şi jucătorii. E o parte pe care o considerăm normală“, a explicat Hiroyuki.

Peste tot la Mondiale de 20 ani: “Am fost când am organizat noi şi la finala de la Yokohama. Şi peste tot de atunci”

Niponul este suporter cu ştate vechi la Campionatele Mondiale. A fost pentru prima dată la turneul final găzduit de Coreea şi Japonia şi apoi nu a mai ratat niciunul:

“De atunci merg încontinuu la Mondiale. Am fost când am organizat noi, am fost şi la finala de la Yokohama. Şi peste tot de atunci. În 2006 în Germania, în 2010 în Africa de Sud, în 2014 în Brazilia, unde mi-a plăcut mult. Şi în Rusia am fost”.

Chestionat dacă va merge şi peste patru ani, peste Ocean, niponul îmi confirmă că da, dând din cap: “Vreau să mă duc şi în Statele Unite. Îmi place mult să merg la Mondiale”.

Însă, până atunci, Japonia are meciul decisiv pentru calificare împotriva Spaniei, joi, de la ora 22:00, pe stadionul Khalifa International. Niponii şi-au periclitat şansele de calificare după .