Deian Sorescu, emoționat după despărțirea de Dinamo: „Doare, și doare tare! Ultima perioadă a fost dificilă”

Fostul star al „câinilor” a recunoscut că ultima perioadă pentrecută de el la Dinamo a fost dificilă și prin prisma divergențelor pe care le-a avut cu fanii echipei.

Deian Sorescu a efectuat primul antrenament la Rakow, clubul din Polonia la care a ajuns, FANATIK.

Deian Sorescu, emoționat după despărțirea de Dinamo

ultima perioadă petrecută de el la Dinamo, recunoscând că lucrurile puteau fi altfel, dacă ar fi avut o relație mai bună cu fanii care aveau pretenții prea mari de la el.

Sorescu rămâne „câine până la moarte” și a spus că s-a uitat la derby-ul dintre Dinamo și FCSB, spunând că l-a durut foarte tare că fosta sa echipă a pierdut încă un duel cu rivala de moarte.

Totuși, Deian Sorescu vede și o parte bună din plecarea sa de la Dinamo, și anume că Rakow se luptă la câștigarea titlului în Polonia, în timp ce Dinamo se luptă să nu retrogradeze:

„Sunt în Polonia, azi am făcut primul antrenament. E frumos, visam la o schimbare în bine, am făcut o alegere bună, am întâlnit oameni de nota 10 aici, toți m-au primit bine, inclusiv staff-ul și jucătorii.

Echipa a avut un parcurs bun, de la an la an a progresat și e un lucru bun pentru mine, pentru că și eu îmi doresc să evoluez.

Cu Racovițan nu am vorbit deloc, i-am dat un mesaj de bun venit doar când am aflat că a semnat și abia aștept să-l întâlnesc”.

„Ultima perioadă la Dinamo a fost destul de dificilă, pentru că am avut parte de multă tensiune din partea unor oameni din tribună.

Nu mi-am dorit niciodată să plec de la Dinamo, am discutat și cu mister și cu toți că atunci când va di momentul să părăsesc Dinamo, voi pleca, în rest rămân cu inima și sufletul la club.

Au fost mai multe discuții cu mai multe echipe, dar mă bucur pentru că cei de la Rakow m-au dorit 100% și că au insistat să mă aducă.

E o creștere și financiară și pe plan sportiv. Mi-era greu, Dinamo nu merită să fie în situația asta, dar eu așteptam altceva în fiecare an, dar în fiecare sezon ajungeam să ne batem la retrogradare sau la baraj.

E o diferență că am plecat de la retrogradare și acum mă duc să mă bat la titlu”, a mai spus Deian Sorescu, la TV .

24 de ani are Deian Sorescu

„Doare, și doare tare!”

„Toate reproșurile le primeam eu, nu înțelegeam de ce, știam că se așteaptă multe de la mine și eu explicam că nu poți să te aștepți de la mine să marchez cinci goluri pe meci, când e un joc colectiv.

Poate și de-asta au început suporterii să-și piardă răbdarea. Am fost tratat puțin altfel față de colegi, eu am vrut mereu să le demonstrez că nu e așa cum s-a spus despre mine.

Am văzut primele 20 de minute, abia am căutat pe internet meciul, dar am văzut golurile, pentru că eram nerăbdător”, a .

„Doare și doare tare. Am avut un sentiment puțin ciudat când m-am uitat la meci, nu eram obișnuit să mă uit la meci din afara terenului.

O să joc bandă dreaptă și poate și număr 10, chiar dacă nu e poziția mea, dar așa e tactica antrenorului”, a mai spus fostul jucător al „cânilor”.