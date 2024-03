Deian Sorescu, gol din pasa lui Alex Maxim în Rizespor – Gaziantep 3-1. Gazdele au ratat penalty

Internaționalul român în această iarnă de la campioana Poloniei, Rakow, iar turcii au opțiune de a-l achiziționa definitiv la vară pentru 700.000 de euro, așa cum a anunțat FANATIK în exclusivitate.

Gol reușit de Deian Sorescu în Rizespor – Gaziantep 3-1

În ciuda înfrângerii din partida Rizespor – Gaziantep 3-1, din etapa a 30-a a campionatului Turciei, Deian Sorescu a făcut un nou joc bun. El a deschis scorul cu cel de-al treilea gol marcat de la sosirea în fotbalul turc.

După o primă repriză încheiată fără gol, Sorescu a reușit să deblocheze tabela în minutul 54. Fostul jucător de la FCSB a înscris primul gol al jocului după o pasă venită de la Alexandru Maxim.

Portarul Florin Niță a avut o prestație lăudabilă, însă nu a mai avut ce face în minutul 64, la execuția nefericită al lui Salem M’Bakata. Fundașul stânga francez al lui Gaziantep și-a înscris în proprie poartă și scorul s-a făcut 1-1.

Fosta formație a lui Marius Șumudică a avut și noroc în minutul 71, atunci când mijlocașul englez Jonjo Shelvy a ratat un penalty pentru Rizespor. Însă, norocul i-a părăsit în final când gazdele au înscris de două ori.

Mai întâi în minutul 83 atacantul nigerian Ibrahim Olawoyin a punctat pentru 2-1, pentru ca la ultima fază a întâlnirii, în minutul 90+6, kosovarul Altin Zeqiri să stabilească scorul final, 3-1.

Sorescu, goluri cu echipele din Istanbul

Portarul Florin Niță și atacantul Denis Drăguș au fost integraliști la Gaziantep în eșecul cu Rizespor, Deian Sorescu a fost înlocuit în minutul 82, iar 5 minute mai târziu a părăsit terenul și Alexandru Maxim.

În urma acestui eșec, Gaziantep a rămas pe locul 16 în clasament, primul deasupra liniei de salvare de la retrogradare, cu 31 de puncte. Formația celor 4 români are un punct în plus față de Fatik Karagumruk și Hatayspor, dar aceasta din urmă are un meci mai puțin disputat.

Deian Sorescu a marcat în victoria din deplasare cu Istanbulspor. , la primul meci după înlăturarea de la echipă a lui Marius Șumudică.