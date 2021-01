Denis Haruț este jucătorul celor de la FCSB: ”Mă simt mai bine fundaș central”

Fundașul echipei FC Botoșani, Denis Haruț, a fost sâmbătă seară la Berceni, baza de antrenament a formației FCSB, și a semnat contractul cu gruparea roș-albaștră.

FANATIK a anunțat în exclusivitate vineri după-amiază că Gigi Becali și Valeriu Iftime au ajuns la un acord pentru transferul jucătorului de 21 de ani pentru 650.000 de euro.

Mutarea s-a realizat, dar cei doi patroni au avut un schimb de replici dure prin intermediul posturilor TV privind suma de transfer, iar totul a fost la un pas să nu se mai realizeze.

FCSB a semnat contractul cu Denis Haruț

Fundașul Denis Haruț a ajuns sâmbătă la baza de pregătire de la Berceni însoți de impresarul Florin Vulturar și a semnat actele prin care devine oficial jucătorul formației FCSB.

”Au mai fost câteva detalii de pus la punct. Mă bucur că am rezolvat. Este un moment foarte important pentru cariera mea. Am trăit cu intensitate aceste momente. Mă bucur că acum totul este ok. E un pas înainte în cariera mea”, a declarat jucătorul.

”Sper să arăt ce am demonstrat și la Botoșani. Sunt pregătit să joc pe orice post, încerc să-mi fac treaba indiferent undeva voi juca. Sper să nu dezamăgesc. Mă simt mai bine pe poziția de fundaș central.

Aștept cu nerăbdare să încep. Marius Croitoru mi-a spus să fac ce simt eu și că e un pas mare în cariera mea. Nu am teamă de critici. Sunt foarte puternic. Mă bucur că roadele muncii mele se văd acum”, a mai spus Haruț.

Impresarul Florin Vulturar a dezvăluit că negocierile cu Valeriu Argăseală sunt mai dure decât cele cu Gigi Becali: ”Cu Valeriu, până ajungi la un punct final, e destul de complicat. A ținut la toate, și la preț, și la procente. Are multe clauze în contract, dar e ok”.

Povestea tristă pe care a trăit-o ultimul jucător transferat de FCSB în perioada când evolua la ACS Poli Timoșoara sub comanda lui Valeriu Răchită a fost relatată de antrenorul formației FC Botoșani, Marius Croitoru.

