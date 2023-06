Dennis Man și Olimpiu Moruțan, vacanță exotică după meciurile României din preliminariile Euro 2024. Au plecat la 10.000 de kilometri depărtare de țară. Foto

Dennis Man și Olimpiu Moruțan sunt doi dintre cei mai importanți jucători ai naționalei României și de care fanii își leagă speranțele pentru o calificare la un turneu final. Cei doi își petrec și timpul liber împreună și sunt prieteni buni.

Dennis Man și Olimpiu Moruțan sunt nedespărțiți! Au plecat în vacanță în Mexic după meciurile României

Dennis Man profită de ultimele zile de vacanță și au plecat la peste 10.000 de kilometri de României, pe una dintre cele mai celebre plaje din lume: Tulum, Mexic.

Chiar dacă nu au postat nicio poză împreună, cei doi se află împreună în vacanță și au publicat mai multe fotografii din voiajul lor de lux.

Olimpiu Moruțan a pus pe pagina sa oficială de Instagram o fotografie de plajă, s-a mulțumit să pună poze cu peisajele care îți taie respirația. Cei doi s-au tachinat și prin comentarii.

Olimpiu Moruțan, decisiv în egalul miraculos din Elveția

Dacă Dennis Man nu a ieșit foarte mult la rampă, Olimpiu Moruțan a dat o pasă de senzație la primul gol reușit de Valentin Mihăilă în finalul nebun de meci de la Lucerna cu Elveția.

Tot jucătorul celor de la Pisa i-a oferit încă un asssist fostului său gol de la FCSB în minutul 90+2, iar „tricolorii” au plecat cu un punct nesperat. Toate acestea în condițiile în care Moruțan a intrat pe teren abia în minutul 57.

Dennis Man ar putea continua și în acest sezon la Parma, iar „cruciații” visează la revenirea în Serie A, în timp ce Olimpiu Moruțan și-a încheiat împrumutul de la Galatasaray la Pisa, după ce italienii nu au activat clauza de cumpărare.

Man poate să ajungă și el în Turcia cu Moruțan

, Dennis Man ar putea ajunge însă în Turcia la Trabzonspor și să joace împotriva lui Olimpiu Moruțan. Asta dacă fostul jucător al FCSB va mai continua la Galatasaray.

Parma ar putea rămâne însă cu o gaură uriașă în cazul lui Dennis Man, pentru care a plătit 11 milioane de euro celor de la FCSB. Turcii ar urma să plătească doar 3,2 milioane de euro.

Impresarul jucătorului neagă însă negocierile: „Împreună cu Parma vom decide ce vom face. Am vorbit cu cei de la Parma, care mi-au zis: «Deocamdată, ne lingem rănile. Apoi, vedem cu cine continuăm». Cei mai mulți jucători vor rămâne, probabil și Man, și Mihăilă. Dacă va fi o ofertă, Parma va decide. Să nu uităm că Man mai are contract doi ani și jumătate și are contract foarte mare”, a spus Giovanni Becali.

De cealaltă parte, eroul României cu Elveția ar putea fi folosit ca monedă de schimb de Galatasaray. Turcii îi vor de la Trabzonspor pe mijlocașul Abdulkadir Omur și portarul Ugurcan Cakir, iar Moruțan ar putea fi cedat și el în această tranzacție, anunță publicația . Așadar, există o mică șansă ca Man și Moruțan să fie din nou colegi și la Trabzonspor.