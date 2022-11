Detalii de la conflictul din vestiar Dică – Dawa: „I-am spus să tacă, a început să comenteze. Gata, afară!”

Plecarea lui Nicolae Dică de la FCSB a fost FANATIK SuperLiga cu Horia Ivanovici.

Dezvăluiri din vestiarul FCSB-ului despre scandalul cu Dawa

Nicolae Dică a vorbit despre conflictul pe care , explicând că fundașul camerunez a început să vorbească în limba franceză după ce acesta îi spusese să tacă:

„Eu nu mă cert cu jucătorii, jucătorii trebuie să facă ce spun. I-am explicat la pauză cum am pregătit jocul, le-am spus să nu mai jucăm pe mijlocașii centrali, că vreau să jucăm pe atacant, minge lobată și imediat venit pe mingea a doua.

El a început să vorbească. Eu vreau disciplină și când îmi comentezi, nu ai făcut ce am spus, ok. Vorbea în franceză, n-am înțeles. I-am spus să tacă, eu am continuat să vorbesc și el a continuat să vorbească în franceză”.

„Ok, e gata și l-am schimbat. La Ploiești am mai avut un astfel de moment, jucam bine și nu mi-a plăcut un anumit jucător ce a făcut, dar nu dau nume”, a mai spus Nicolae Dică, la TV .

Gigi Becali i-a dat dreptate lui Nicolae Dică

după meciul cu U Cluj, scor 1-2, despre disputa pe care Nicolae Dică a avut-o cu Joyskim Dawa, dându-i dreptate antrenorului:

„Dawa s-a certat cu Dică pe la vestiare, că nu știu ce, că rămâne la vestiare, nu știu. Am înțeles că a comentat ceva, Dică a făcut foarte bine.

După ce că… n-am văzut așa ceva. Fundași centrali așa slabi să nu știe să dea o pasă verticală. Pentru ce să dau bani pe fundași centrali găină?”.

„Haruț… Doamne ferește, așa ceva. Pretenții la campionat n-am, echipa e așa cum e. Nu joacă echipa nimic”, a spus Gigi Becali.