Dezastru în vestiarul CFR-ului după meciul cu UTA! Jucătorii lui Dan Petrescu au făcut prăpăd. Video

Ardelenii s-au dezlănțuit la finalul partidei cu UTA și au dat petrecere în vestiarul oaspeților după un meci extrem de dificil, în care campioana României a obținut o victorie nesperată.

Fanii arădenilor au creat o atmosferă senzațională și au purtat pe jucătorii lui Laszlo Balint spre poarta lui Cristi Bălgrădean, care a fost bombardat cu sticle din tribune de ultrași.

Jucătorii lui CFR Cluj s-au răzbunat pe vestiar după ce fanii Utei au aruncat cu sticle în teren

În cursul zilei de luni s-au viralizat pe internet imaginile din vestiarul lui CFR Cluj după meciul cu UTA, iar situația arată dezolant. Zeci de cutii de pizza aruncate, sticle și tot felul de alte deșeuri sunt împrăștiate prin tot vestiarul stadionului de la Arad.

Pagina de Facebok „Bătrâna Doamnă”a publicat aceste imagini, alături de un mesaj acid la adresa CFR-ului: „Anul trecut UTA a venit în Gruia ca fiind o echipă NOU-PROMOVATĂ! Nicidecum nu a fost “Campioana Romaniei”, sau cel puțin să pretindă că este. Pe când UTA câștiga titluri și lupta în Liga Campionilor, CFR se bătea la retrogradare sau chiar prin mediocritatea ligii secunde. Roata s-a întors, timpul ne-a judecat iar noi am revenit în Liga 1 cu un stadion nou, un public fantastic, cu un antrenor bun și avem niște jucatori care cunosc fotbalul iar asta s-a văzut ieri”.

Fanii arădenilor au scris comentarii dure la adresa jucătorilor lui CFR Cluj, pe care i-au acuzat de lipsă de bun simț și educație și le-au răspuns la fel ca în timpul meciului: „Rușine să vă fie!”.

Cristi Bălgrădean, bombardat de suporterii arădeni: „Zburau sticlele dar nu e problemă!”

Cristi Bălgrădean e originar din Sânnicolau Mare (județul Timiș) însă a jucat pentru UTA 27 de meciuri în Liga a doua și a petrecut opt ani de zile la Arad. Cu toate acestea, fanii nu l-au avut deloc la inimă la ultima partidă și l-au bombardat cu sticle în timpul meciului.

„E important că am câștigat. Veneau și sticlele, nu e problemă. Nu am niciun conflict. Am jucat aici în Liga a doua, m-am simțit bine și am stat opt ani la Arad. Nu am niciun conflict cu nimeni, mai ales cu suporterii Utei”, a încercat Bălgrădean să calmeze spiritele la finalul meciului.

Jucătorii lui CFR Cluj s-au folosit de toate tertipurile pentru a conserva rezultatul și să fragmenteze jocul, inclusiv trageri de timp, sancționate din plin de către publicul arădean prezent la meci, iar fotbaliștii arădeni au fost .

„Ruşine, ruşine, ruşine să vă fie!”, a fost strigătul suporterilor arădeni

Jucătorii lui CFR Cluj, dar mai ales , a recunoscut , descriind victoria împotrivă arădenilor drept una „norocoasă și incredibilă”, lăudându-i totodată pe suporterii arădeni care și-au încurajt echipa non stop timp de 90 de minute.

„Rușine, rușine să vă fie!”, au scandat minute în șir suporterii arădeni în finalul meciului cu CFR Cluj, după ce Cristi Bălgrădean a luat cartonaș galben pentru trageri de timp încă din minutul 80, iar în prelungirile partidei „Pufi” l-a chemat pe stoperul Cestor să degajeze de la șase metri. Centralul Mladinovici i-a arătat și fundașului cartonașul galben pentru același motiv.

„A fost o victorie norocoasă, trebuie să recunoaștem. Am întâlnit un adversar foarte puternic pe teren propriu, ne-au dominat în repriza a doua. Nu cred că altă echipă din România va mai câștiga la Arad. Am rămas impresionat de UTA”, a spus antrenorul ardelenilor, Dan Petrescu, în timp ce Mario Camora a fost extrem de sincer: „Ei au fost superiori clar. Nimeni nu a bătut aici și e un teren foarte greu. O victorie mare și un meci greu. Știam dinainte și am fost avertizați de Mister. Au o echipă bună și sunt puternici acasă. A fost o victorie cu muncă și sacrificii. UTA a jucat foarte bine și a fost o atmosferă fantastică. De asta avem nevoie în fotbalul românesc și suporterii lor au fost minunați”.