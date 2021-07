Dialog savuros între Ionel Ganea și Iulian Miu: ”Sunteți toți zmei la CSA” / ”Becali n-a fost niciodată la Steaua”

Clubul Armatei a câștigat de curând . Instanța a decis că celor de la CSA le va reveni palmaresul din perioada 1947-1998. Curios este că între 1998 și 2003 este o situație neclară și palmaresul nu revine nimănui.

ADVERTISEMENT

Celor de la FCSB le revine palmaresul din 2003 și până în prezent. Cu alte cuvinte, trofeele cucerite de Steaua de-a lungul timpului se vor împărți la cele două entități în funcție de perioadele stabilite de instanță.

Ionel Ganea și Iulian Miu s-au contrat pe conflictul dintre CSA Steaua și FCSB

Toată această nebuloasă în jurul palmaresului celui mai galonat club din România a iscat discuții contradictorii între oamenii implicați în fenomen, iar ultima i-a avut în prim-plan pe foștii fotbaliști Ionel Ganea și Iulian Miu.

ADVERTISEMENT

Cei doi foști colegi la echipa națională și la Bursaspor s-au contrat în direct la Look Sport, Ganea considerând că dreptatea este de partea lui Gigi Becali, în timp ce Miu ține partea celor de la CSA, acolo unde este angajat.

Totul a început în momentul în care fostul atacant a spus: ”Nu se supără Iulian, că a jucat tot acolo, la FCSB/Steaua”. Replica lui Miu a venit imediat: ”Eu am jucat la Steaua, am plecat în 2002. Am jucat împreună la Bursa”.

ADVERTISEMENT

Ganea spune că și Miu a fost plătit de Gigi Becali

Dialogul în contradictoriu între foștii fotbaliști a continuat pe aceleași coordonate. ”Ai jucat la Gigi Becali, acolo, când era el patron”, i-a transmis Ganea, iar Miu a răspuns: ”Nu era patron atunci. El n-a fost niciodată la Steaua, a fost la FCSB patron”.

Puțin iritat de faptul că fostul său coleg o ține una și bună cu CSA Steaua, Ionel Ganea a mai spus: ”Lasă că era! Sunteţi toţi zmei acum pe la CSA. Când aţi fost la Steaua era bine şi v-a dat Gigi Becali bani”. În replică, Miu a zis: ”Nu mi-a dat Gigi Becali bani, eu am luat bani de la Steaua”.

ADVERTISEMENT

Deși a promovat în Liga 2, după aproape patru ani de suferință, CSA Steaua până să ajungă în elita fotbalului românesc. Comandantul Ştefan Răzvan Bichir a confirmat că echipa nu poate lupta, cel puțin deocamdată, pentru promovare.

Miu, conflict și șeful galeriei de la FCSB

De curând, Iulian Miu a avut un conflict și cu liderul galeriei formației FCSB, Gheorghe Mustață, pe tema posibilității ca echipa patronată de Gigi Becali să poată juca pe noul stadion din Ghencea.

ADVERTISEMENT

Oficialul de la CSA Steaua nu vrea să audă de posibilitatea ca formația din Liga 1 să își dispute meciurile pe Ghencea și spune că dacă se va întâmpla un astfel de lucru.

După ceasta afirmație a lui Miu, liderul de galerie al formației din Liga 1, Gheorghe Mustață, a lansat un la adresa fostul fundaș al ”roș-albaștrilor” spunând despre acesta că era adunat de suporteri de prin baruri în vremea în care era jucător.