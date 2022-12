Didier Deschamps sare în apărarea lui Gareth Southgate înainte de Anglia – Franța: ”Nu este foarte apreciat în țara sa”

Șocul se va desfășura sâmbătă, 10 decembrie, de la ora 21:00, pe Al Bayt Stadium din Al Khor.

Gareth Southgate, apărat chiar de Didier Deschamps înainte de Anglia – Franța

Întrebat într-o conferință de presă înaintea partidei Anglia – Franța cum vede faptul că Garteh Southgate este criticat acasă de presă și fani, Didier Deschamps a ținut să îi ia apărarea și a menționat că rezultatele vorbesc pentru acesta.

ADVERTISEMENT

”Nu este foarte apreciat în țara sa. Doar pentru că a fost jucător înainte nu înseamnă că nu poate fi și un foarte bun antrenor. A avut câteva rezultate foarte bun. Din punct de vedere uman, este o persoană care îmi place mult”, a declarat Deschamps.

Selecționerul campioanei mondiale se așteaptă ca englezii să-i facă un , însă consideră că jucătorul său poate fi oricând decisiv, dar trebuie ajutat și de coechipieri.

ADVERTISEMENT

”Kylian are capacitatea de a face diferența. În ultimul meci, când nu a fost la cel mai bun nivel al său, în comparație cu primele două, tot a fost decisiv. Dacă împărțim pericolul pentru adversarii noștri vom evita ca toată atenția să se îndrepte asupra lui”, a spus Deschamps, conform .

Anglia, carte deschisă pentru Deschamps

Selecționerul Franței a dezvăluit că știe aproape totul despre adversarul din sferturi și consideră că Anglia nu are puncte slabe în echipă. El vorbește despre faptul că viteza de joc poate fi un factor decisiv în meciul de sâmbătă seară.

ADVERTISEMENT

”Viteza este adesea cheia. Când joci repede, adversarul are mai puțin timp să se organizeze, chiar dacă este nevoie de altceva decât de viteză pentru a marca. Această echipă engleză are mare succes în fazele de tranziție, unde a înscris mai mult de jumătate din goluri. Dar ea nu are doar această calitate, are o mulțime de momente bune.

Anglia nu are puncte slabe. Fiecare echipă are puncte forte și lucruri pe care s-ar putea să nu le facă bine. Fie că suntem eu și staff-ul meu sau Gareth Southgate de partea lui, avem informații despre adversar, despre situații, diferite profiluri de jucători.

ADVERTISEMENT

După aceea, este un echilibru de forțe. Trebuie să folosim ceea ce au reușit să facă în meciurile anterioare și să identificăm, nu defecte, ci anumite aspecte în care îi putem răni”, a încheiat Didier Deschamps.