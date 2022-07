Dinamo a semnat cu un atacant: “Am acceptat din prima! Şi dacă îmi propuneau un salariu mai mic veneam! N-au contat banii”. Exclusiv

La Dinamo a fost un adevărat . Jucătorii cu salarii mari au părăsit echipa, iar “câinii” au rămas cu puţini jucători de experienţă, lotul fiind completat cu tineri fotbalişti de la academie.

Dinamo a semnat cu Vali Lazăr: “Am acceptat din prima! Şi dacă îmi propuneau un salariu mai mic veneam!”

Valentin Lazăr s-a întors alături de “câini” şi . Atacantul a spus pentru FANATIK că nu are pretenţii, spunând că a fost decizia lui să vină să ajute, fiind de acord cu orice salariu i-ar fi oferit conducerea:

“Am semnat cu Dinamo pe un an de zile. O să am contract sezonul acesta. Am prins perioade şi mult mai bune şi mai puţin bune. Acum este un alt nivel. Este Liga 2, sunt mulţi jucători din academie care trebuie să crească, să prindă meciuri în picioare ca să poată merge mai sus.

Referitor la cum am ajuns eu la Dinamo, a fost iniţiativa mea să vin să ajut. Oamenii mi-au propus un salariu, am acceptat din prima, n-a contat. Şi dacă îmi propuneau mai puţin, veneam. Am vrut să ajut.

Am 32 de ani, nu am nicio accidentare, până în ziua de azi nu am avut nici măcar o întindere, mă simt în formă fizică ok şi am zis că pot să ajut. Cred că pot juca la acest nivel”, a spus fotbalistul pentru FANATIK.

“Nu ştiu cine va veni la echipă. Eu am 10 zile de pregătire la echipă, încercăm să ne punem la punct cu pregătirea fizică”

Vali Lazăr este pentru a treia oară la Dinamo după ce a mai fost legitimat în perioadele 2013-2017 şi 2020. De această dată, atacantul prinde echipa în liga secundă, într-o situaţie foarte delicată:

“Încercăm să ne organizăm. Suntem 4-5-6 jucători cu experienţă, să facem un nucleu şi să încercăm să ne batem sus la play-off şi, în funcţie de condiţiile care vor fi la club, să ne propunem şi altceva.

Nu ştiu cine va veni la echipă. Eu am 10 zile de pregătire la echipă, încercăm să ne punem la punct cu pregătirea fizică. În meciurile cu Chiajna şi Slobozia s-au dat şanse tuturor jucătorilor, inclusiv celor de 16-17 ani.

Probabil de aia a fost rezultatul destul de mare cu Slobozia. Când vom intra în ultimele două săptămâni de pregătire, se va cristaliza o echipă de start şi nu vor mai fi aceste rezultate”.

“La Săftica terenul de antrenament este foarte bun. Avem apă plată la jumate, curge apa la duş”

În spaţiul public au apărut multe informaţii referitoare la condiţiile precare de la Săftica, însă Vali Lazăr susţine că există condiţii de pregătire bune, singurul minus fiind absenţa unui bucătar:

“În primul rând, la Săftica terenul de antrenament este foarte bun. Avem apă plată la jumate, curge apa la duş (râde). Singura chestie este că sunt doi-trei jucători care stau la Săftica şi nu au bucătar. Dar cred că se vor îndrepta şi aceste lucruri.

Cred că mai sunt discuţii cu unii jucători. Mi-ar plăcea să vină şi să ajute Dinamo, să accepte plafonul salarial de liga secundă. Eu cred că o să mai vină jucători, pentru că Dinamo încă atrage, în ciuda problemelor”.

“Chiar dacă începe campionatul pe 6 august, până în septembrie mai pot veni jucători”

În actualul context, cei de la Dinamo nu vor avea o misiune uşoară în lupta pentru promovare. Atacantul în vârstă de 32 de ani spune că în funcţie de condiţiile care vor fi la echipă, se vor stabili şi obiectivele:

“Sunt multe echipe care au probleme, care nu au adus jucători. Pe de altă parte, sunt şi echipe puternice, care au făcut multe transferuri, dar va fi greu să omogenizeze. Cred că lupta la play-off va fi strânsă.

Au promovat echipe bune, de tradiţie. Momentan nu am vorbit de obiectiv, o să vedem când se va concretiza lotul, ce condiţii vom avea şi la începutul campionatului vom vedea ce putem să facem. Chiar dacă începe campionatul pe 6 august, până în septembrie mai pot veni jucători”, a conchis Lazăr.