Dinamo legitimează doi jucători! Care sunt fotbaliştii care vor primi un nou contract la echipă. Exclusiv

În ultima lună, de la Dinamo a fost un adevărat exod. Majoritatea jucătorilor cu experienţă au părăsit echipa şi şi-au găsit angajamente în altă parte. “Câinii” au rămas datori la capitolul veniri, însă speră să creioneze un lot competitiv pentru liga secundă.

Dinamo legitimează doi jucători! Neluţ Roşu şi Vali Lazăr semnează noi contracte

Din informaţiile FANATIK, oficialii lui Dinamo îi vor legitima pe Neluţ Roşu şi Vali Lazăr. Cei doi se antrenează de mai bine de o săptămână sub comanda lui Iulian Mihăescu, iar clubul le va oferi noi contracte.

ADVERTISEMENT

Un alt jucător de mare experienţă care îşi va prelungi contractul cu Dinamo este fundaşul central Răzvan Patriche. Fundaşul central a fost adus în această iarnă de la Academica Clinceni şi este unul dintre puţinii jucători de experienţă rămaşi.

Patriche rămâne alături de “câini”: “Nu ne temem de faliment”

Spre deosebire de foştii săi colegi, Răzvan Patriche susţine că nu se teme că echipa va intra în faliment şi şi-a declarat disponibilitatea de a rămâne la echipă în ciuda dificultăţilor financiare existente:

ADVERTISEMENT

“”Este o situație neclară încă, dar sperăm ca săptămâna asta să se rezolve mai multe. Nu a fost vorba să plec. Pentru mine este ok, ținând cont că sunt din București și stau aproape de casă.

Momentan nu se știu multe, nici noi nu știm. Este frustrant, dar lucrurile se vor rezolva. Nu ne temem de faliment. Cei din conducere au zis că e posibil să se rezolve situația, să fim preluați de cineva.

ADVERTISEMENT

“Avem condiții foarte bune de antrenament. Totul este ok”

Avem destui jucători. Sunt mulți copii, pe care i-am cunoscut acum. Am tot trecut prin situații dificile și mereu am scos-o la capăt. Nu este chiar totul adevarat din tot ce apare. Avem condiții foarte bune de antrenament. Totul este ok. E adevărat că nu avem un președinte, căruia să-i comunicăm toate problemele”, a spus Patriche.

Dinamoviştii au efectuat vizita medicală pe 7 iulie, la aproape trei săptămâni de la reluarea pregătirilor. De la reunire au lipsit mai mulţi grei, printre care Steliano Filip şi Ricardo Grigore, dar şi , care au anunţat că nu vor mai veni la echipă.

ADVERTISEMENT

Dinamo joacă tot în Ştefan cel Mare

. După ce au fost goniţi din Colentina, Cotroceni şi “Arcul de Triumf”, “câinii” vor putea evolua pe arena proprie, până când vor intra buldozerele.

ADVERTISEMENT