Dinamo atrage numeroase „nume” bine-cunoscute în Programul DDB al suporterilor din PCH. Cine a dat bani pentru salvarea echipei din „Ștefan cel Mare”

Dinamo se pregătește de reluarea campionatului în tensiunea generată de incertitudinea viitorului. Ionuț Negoiță nu mai dă bani, nu se înțelege cu nimeni să vândă „jucăria” care nu-i mai place, echipa trăiește de azi pe mâine din banii strânși de suporteri prin Programul DDB.

Numărul suporterilor activi, care au dat bani pentru Dinamo se apropie de 7.000. Printre ei nume bine-cunoscute din fotbal, evident, dar și din alte domenii cu „vizibilitate” la publicul spectator: televiziune, teatru, dramaturgie sau politică.

FANATIK vă oferă o listă provizorie a persoanelor publice cu Dinamo „în ADN”, înscrise în Programul DDB „construit” de suporterii din „Peluza Cătălin Hîldan” (PCH), care a susținut financiar echipa în ultimele luni.

Dacă pentru Florin Prunea, Ionel Dănciulescu și Adrian Mihalcea, ca și pentru întreg lotul de jucători este normal să fie „cotizanți” pentru Dinamo, la fel și pentru Cristi Hîldan, fratele regretatului Cătălin Hîldan și pentru Claudiu Vaișcovici, membri în board-ul DDB, ceilalți membri DDB de mai jos s-au înscris în programul socios fără a avea vreo legătură cu clubul în afară de cea sufletească.

„Da, mi-am făcut card de elită să-i ajut și eu puțin. Și eu, și Răzvan… vrem să ajutăm Dinamo, să nu cadă, vedem ce va mai fi, cum se descurcă suporterii mai departe, să vedem dacă va fi spre bine sau spre rău” – Mircea Lucescu

„Eu ajut Dinamo ca toți ceilalți fani, ajut și eu cu ceva, să nu creadă lumea că a venit Lucescu, gata, nu mai e nevoie de bani sau Negoiță să-și tripleze toate pretențiile și să-i încurce pe băieții ăștia din PCH. Sper să reușească, ar fi o premieră pentru toată lumea. Dacă se strâng vreo 10.000 de suporteri cu carduri, cu banii de la televiziuni, mai vine un sponsor, nu moare echipa” – Mircea Lucescu

„E un exemplu de devotament pentru clubul iubit. Dinamo înseamnă copilăria și adolescență mea, prima legătură stabilită prin tatăl meu. Ideile de acest gen sunt de apreciat, mi se par fenomenale, mai ales în fotbalul nostru. Sincer, eu aș ajută și mai mult. Momentan, am făcut acest prim pas. Pot doar să le recomand și altor fani să contribuie pentru Dinamo, fiindcă acest club trebuie să meargă înainte. Prin efortul tuturor” – Răzvan Lucescu

„Ceea ce fac acești băieți este fără precedent și este de lăudat. Îi interesează soarta clubului și este o chestie extraordinară. Eu nu am fost niciodată certat cu suporterii, am greșit și mi-am cerut scuze, dar nu am făcut decât să îmi apăr echipa. Jucătorii trebuie să le arate respect, pentru că nu e ușor ceea ce fac ei, este ceva fantastic și jucătorii trebuie să își respecte suporterii și să le răspundă pe teren” – Florin Prunea

„Oriunde am fost, mi-am asumat faptul că sunt câine. Dar acum vreau să vă susțin, nu neapărat ca dinamovist, ci ca unul care iubește fotbalul și care știe că fără Dinamo, fotbalul românesc ar fi prea sărac” – George Țucudean

„A fost decizia mea să ajut un club mare precum Dinamo! Nu am făcut lucrul ăsta ca să se vorbească despre mine sau ceva şi nu e primul gest pe care îl fac. Îmi place să ajut anumiţi oameni sau să donez nişte sume de bani pentru spitale sau cum a fost acest caz, nu îmi doresc să fac publice aceste gesturi! Mă bucur că am putut să-i ajut şi eu sper să-şi revină şi să facă o echipă puternică!” – Nicolae Stanciu

„Lunar dau bani pentru Dinamo, prin programul DDB. Nu contează suma. Normal că îi place și lui Stanciu, avem cea mai frumoasă galerie din România” – Giani Kiriță

„M-am înscris și am donat 5.000 de lei, restul să doneze cine e mai bogat, Lupescu, Raducioiu. Eu știu că Răducioiu și Lupescu au donat mai mult. Sufletul meu e curat și eu atât am putut să donez. Am văzut și gestul lui Stanciu, care a jucat pentru FCSB, e unul superb. Dinamo e un brand de valoare, cu o istorie în spate și avem nevoie de ei să joace în campionat” – Ioan Mărginean