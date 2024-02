Zeljko Kopic a trecut peste eșecul cu CFR Cluj: „Am analizat și suntem gata de Hermannstadt”. „Câinii”, numeroase probleme de lot

Dinamo a revenit cu picioarele pe pământ după două victorii consecutive în SuperLiga. Clubul din Ștefan cel Mare , iar un rezultat pozitiv cu Hermannstadt pe teren propriu devine esențial. Zeljko Kopic a susținut conferința de presă premergătoare meciului de marți seară.

Zeljko Kopic a trecut peste eșecul cu CFR Cluj: „Am analizat și suntem gata de Hermannstadt”

Dinamo ocupă locul 15 în clasament, penultimul, cu 3 etape rămase din sezonul regulat. „Câinii” au nevoie de puncte în duelul cu Hermannstadt, marți, 27 februarie, ora 18:30, în etapa a 28-a din SuperLiga. jucătorilor săi din meciul cu CFR Cluj și că echipa este pregătită să lupte pentru victorie.

,,Despre meciul cu CFR, ce am spus după meci, prima repriză am avut și momente bune, am ținut meciul sub control. După golul încasat, i-am înțeles și pe băieți, eram dezechilibrați, după golul doi nu am mai jucat bine.

Am încercat să ieșim la joc, am deschis spațiile pentru CFR unde au calitate, nu a fost prestația așteptată. Am analizat totul, am înțeles ce a fost și pentru meciul cu Hermannstadt vom fi gata. Sunt o echipă stabilă, buni, joacă un fotbal bun”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă.

Dinamo, numeroase probleme de lot cu Hermannstadt. Dennis Politic nu joacă!

Dinamo continuă să întâmpine dificultăți la nivelul lotului. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că după problemele musculare pe care le-au acuzat în meciul cu Oțelul (3-1).

Cei doi jucători au lipsit cu CFR Cluj. Mai mult decât atât, Dennis Politic va lipsi și cu Hermannstadt. De asemenea, Ionuț Amzăr, Dani Iglesias, Josue Homawoo și Georgi Milanov sunt incerți. Niciunul dintre fotbaliștii enumerați nu au fost în lot cu CFR Cluj.

„Avem azi antrenament și după ședința de pregătire vom vedea ce jucători vor fi pregătiți să joace. Dennis Politic nu va fi gata să joace, despre Amzăr, vom vedea. Dani, Josue și Milanov trebuie să vedem astăzi dacă vor fi gata.

Tot ce am construit a fost să avem pe toată lumea aptă, să fie toți jucătorii pregătiți, să putem schimba, să împărțim minutele, dar luăm situația ca atare, ne adaptăm și vedem ce facem”, a mărturisit Zeljko Kopic.

„Nu suntem pregătiți să câștigăm trofee. Trebuie să înțelegem unde ne aflăm acum”

Zeljko Kopic susține că nivelul de joc din SuperLiga este unul ridicat. De asemenea, antrenorul și-a lăudat următorul adversar, Hermannstadt. Sibienii au nevoie de puncte pentru calificarea în play-off.

„Opinia mea nu s-a schimbat despre campionat, sunt echipe cu mai multă valoare, dar nimeni nu se poate baza sigur pe puncte, toată lumea luptă. Sunt surprins că anumite echipe din zona de titlu să piardă meciuri cu echipe din zona retrogradării, dar văd că toată lumea luptă, vor să aibă șanse să își îndeplinească obiectivele.

Am simțit că echipa joacă ce îmi doresc, înainte de meciul cu CFR, cum să reacționăm, cum să atacăm, cu CFR am pierdut puțin din sistemul, trebuie să ne adaptăm.

Nu suntem așa pregătiți să câștigăm niște trofee, trebuie să reconstruim clubul, echipa pas cu pas și să înțelegem unde ne aflăm acum. Să îndeplinim obiectivele pentru sezonul acesta să vedem pe viitor ce trebuie făcut.

„Hermannstadt are o structură bună defensivă. Au o idee clară cum să joace”

Avem multe alte lucruri la care să ne gândim acum. Hermannstadt este o echipă bună, au o structura bună defensivă, au tranziție rapidă, când construiesc, au o idee clară cum să joace, ei joacă un fotbal de calitate, arată asta pe teren.

Ne concentrăm pe ce putem face noi, să jucăm noi cel mai bun fotbal al nostru, așa putem obține puncte. Dacă avem probleme și nu suntem echilibrați, orice echipă din campionat ne poate crea probleme.

Fanii ne dau suport, susținere, încă o dată trebuie să le mulțumesc pentru susținere, acasă a fost fantastic cu Oțelul, au venit mulți fani la Cluj și e bine să vedem asta, că sunt alături de noi și mă aștept să fie la fel în continuare”, a încheiat Zeljko Kopic.

Per total, 640 de bilete au rămas disponibile pentru duelul Dinamo – Hermannstadt de marți seară, conform . Astfel, confruntarea ar urma să aibă loc pe un stadion arhiplin. Biletele în PCH s-au epuizat.