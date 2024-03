Dinamo s-a constituit parte civilă împotriva propriilor fani în dosarul penal ce a dus la descinderi ale mascaţilor! Nicolescu: “Am dat deja declaraţii!”

Fotbalul românesc și întregul fenomen ultra sunt în acest moment sub lupa autorităților, , iar în ultimele două zile a venit rândul fanilor CSA Steaua și Dinamo!

Conducerea lui Dinamo, declarații împotriva propriilor fani

Administratorul special al clubului din Ștefan cel Mare a fost chemat de către autoritățile competente pentru a deveni parte civilă în dosarul ce a luat cu amploare nu doar ultraseria autohtonă, în urma incidentelor petrecute la ultima partidă din sezonul regular.

ADVERTISEMENT

Incidentele petrecute în victoria “câinilor” cu UTA Arad, scor 1-0, au produs distrugeri pe stadionul Arcul de Triumf, arena de casă a dinamoviștilor în majoritatea partidelor, ceea ce a fost principalul motiv pentru care oficialii alb-roșii au fost implicați în acest dosar.

”Nu știu nimic despre rețineri. Noi am fost chemați la finalul săptămânii trecute și ne-am constituit parte civilă, pentru că au fost distrugeri (n.r. – pe arena Arcul De Triumf). Nu ne-am îndreptat cu plângerea împotriva unei persoane anume. Noi suntem chiriași acolo, așa e procedura și era normal să facem asta”, a declarat Andrei Nicolescu, oficialul dinamovist, conform .

ADVERTISEMENT

De ce s-a constituit Dinamo parte civilă împotriva propriilor ultrași: Pagube de 10.000 de euro la stadionul Arcul de Triumf

În exclusivitate pentru FANATIK, , ce sunt suportate în întregime de conducerea clubului din Ștefan cel Mare.

„Pagubele au fost de 10.000 de euro. 2.000 de euro la gazon, 6.000 de euro au fost scaunele. Am facturat și urmează să primim banii în câteva zile. Dinamo are toate responsabilitățile, fiind organizatorul. Dinamo și-a plătit întotdeauna pagubele făcute de suporteri, cu siguranță o va face și acum”, a declarat Radu Popa in exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Pierderile produse de fanii alb-roșii sunt și principalul motiv pentru care conducerea s-a văzut nevoită să fie parte civilă în acest dosar penal, chiar împotriva propriilor fani.

Dinamo – UTA Arad, doar un atuu pentru extinderea dosarului?

În urmă cu o săptămâna și jumătate, suporterii dinamoviști și cei ai oaspeților, compuși din suporteri arădeni și un nucleu al CSA Steaua, au produs scene violente greu de urmărit, unde au fost aruncate materiale pirotehnice și au fost împărțiți pumni chiar pe gazonul arenei din capitală câteva zeci de secunde, totul înaintea intervenției jandarmilor.

ADVERTISEMENT

Evenimentele au avut și consecințe, întrucât ultimele două zile au consemnat și acțiuni din partea autorităților în rândul peluzelor din Ghencea și Ștefan cel Mare, , unde au fost realizate și 15 percheziții domiciliare pe raza județelor Ilfov, Giurgiu și Mehedinți, precum și in capitală.

Poliția Capitalei a oferit un comunicat vizavi de descinderile ce au avut loc la aceste două cluburi în ultimele două zile.

”Astăzi, 20 martie 2024, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente pun în executare 15 mandate de percheziție domiciliară și 26 de mandate de aducere și citații, în Municipiul București și județele Ilfov, Giurgiu și Mehedinți, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, încăierare și folosirea, fără drept, de materii explozive. [..]”