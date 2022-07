Dinamo se mută pe “Arcul de Triumf”? Anunţul care la dă speranţe fanilor: “Am discutat cu Alin Petrache!”

Ne mai despart două săptămâni până la startul ligii secunde, iar Dinamo se pregăteşte să joace pentru prima dată la matineu. “Câinii” vor evolua meciurile de pe teren propriu pe stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare până când vor intra buldozerele în vechea arenă.

Dinamo se mută pe “Arcul de Triumf”: “Demolarea stadionului va începe în luna octombrie a acestui an”

Noul administrator special al clubului, Vlad Iacob, le-a dat o veste excelentă fanilor şi a precizat că Dinamo ar putea să evolueze pe “Arcul de Triumf”, discuţiile demarând în acest sens cu Alin Petrache, preşedintele Federaţiei Române de Rugby:

”Din ce știu, demolarea stadionului Dinamo va începe în luna octombrie a acestui an. Va fi scoasă la licitație proiectarea noului stadion în viitorul foarte apropiat. Sper să fie finalizat până în 2024.

Arena nu va fi cea mai mare problemă a lui Dinamo, pentru că până atunci putem juca pe stadionul „Arcul de Triumf” și pentru meciurile importante, de ce nu, pe Arena Națională.

“Am discutat deja cu domnul Alin Petrache despre programul meciurilor”

Dinamo va avea un certificat fiscal cu zero datorii către ANAF, în cel mai scurt timp, și va putea din punct de vedere legal să evolueze acolo. Cred că domnul Petrache a făcut această declarație înainte ca noua conducere, din care fac și eu parte, să preia clubul Dinamo.

Am discutat deja cu domnul Alin Petrache despre programul meciurilor, despre numărul de meciuri care ar trebui disputat acolo și dumnealui a fost deschis să sprijine clubul Dinamo pentru a juca acolo”, a spus Iacob la Pro Arena.

Alin Petrache, contestatar al echipelor de fotbal pe “Arcul de Triumf”: “Dinamo, am înțeles, nu are casă, dar din câte știu e în insolvență”

Alin Petrache a declarat în repetate rânduri că stadionul “Arcul de Triumf” ar trebui să fie folosit exclusiv pentru meciuri de rugby, deşi echipe precum FCSB sau Dinamo şi-au exprimat dorinţa să închirieze arena:

“Dacă dumneavoastră vi se pare normal să vină o echipă care are datorii la stat… Păi vorbim de bani publici, dar vrem să jucăm pe un stadion făcut din banii publici? Dinamo, am înțeles, nu are casă, dar din câte știu e în insolvență. Mai bine să plătească datoriile către stat și după să se gândească să vină pe Arcul de Triumf.

Noi de un an de zile îl avem sub administrare, nu plătim chirie, dar ne achităm singuri facturile, curent și alte cheltuieli. Am respectat folosința gratuită și am pus la rândul nostru la dispoziție altor Federații. S-au perindat pe perioada construcției vreo 6-7 miniștri”, a spus Petrache la Digisport.

Oficialii lui Dinamo l-au numit în această săptămână administrator special pe Vlad Iacob.