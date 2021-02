Dinamo, ţinta ironiilor după umilinţa cu Viitorul: “Lasă că şi Barcelona a luat 4 de la PSG”

Dinamo a fost învinsă cu 5-0 pe teren propriu de Viitorul Constanța, iar suporterii nu au ratat ocazia de a-și ironiza propriii favoriți. Este a doua oară în istorie când „câinii” pierd atât de drastic pe teren propriu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alb-roșiii au mai pierdut cu 0-5 pe propria arenă doar în 1986, când antrenor era Mircea Lucescu, iar Gheorghe Hagi nu era patron de club, ci jucător pentru Sportul Studențesc, formația care îi umilea pe „câini”.

Nici înfrângerea cu 0-5 în fața Viitorului nu este o premieră, pentru că Dinamo a pierdut cu același scor împotriva dobrogenilor și în prima etapă a sezonului trecut. Se întâmpla, totuși, pe terenul oamenilor antrenați acum de Mircea Rednic.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dinamo, ţinta ironiilor după umilinţa cu Viitorul: „Merită pensie de handicap!”

Evoluția jucătorilor dinamoviști din meciul cu Viitorul, pierdut de trupa lui Ionel Gane cu scorul de 0-5, i-a scos din sărite pe fanii alb-roșiilor. Aceștia nu și-au pierdut, însă, simțul umorului și s-au lansat în comentarii savuroase pe Facebook.

„Lasă că și Barcelona a luat 4 de la PSG. Asta e, mergem înainte și la anul luăm campionatul”, a scris un fan care a făcut trimitere la victoria echipei lui Mauricio Pochettino cu 4-1 pe Camp Nou, în prima manșă a optimilor Ligii Campionilor.

ADVERTISEMENT

„Cum ies din DDB? Nu vreau ca la anul să îmi ia din cont 48 de euro pentru niște nimeni”, „Bejan, sub orice critică! Singurii bani pe care i-ar merita ar fi o pensie de handicap” sau „Dinamo să nu mai fie programată vinerea, îmi strică tot weekendul”, au fost alte reacții ale suporterilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ionel Gane, monument de deznădejde după înfrângerea cu Mircea Rednic: „Să ne fie rușine tuturor”

Și Ionel Gane a fost devastat de umilința aplicată de trupa lui Mircea Rednic. Tehnicianul dinamovist a vorbit cu multă dezamăgire după meci și a lăsat să se înțeleagă că o plecare din „Groapă” nu este de scos din calcule. Cu toate acestea, antrenorul a afirmat că nu depinde de el și că decizia aparține conducerii.

„A fost un meci de coșmar. Am făcut greșeli foarte mari, am început meciul foarte prost cu greșeli individuale. Când e scorul 0-3 la pauză, e greu să revii în joc. Am avut o răbufnire de orgoliu în primele minute de după pauză, dar degeaba. E un meci de coșmar, pe care trebuie să îl uităm.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ofensiv, punem puține probleme, dar și defensiv stăm prost. Ăsta-i adevărul. E un moment delicat, cel mai greu de când sunt aici. Venim după cinci meciuri în care am luat un singur punct. Situația e destul de grea și pentru următoarele meciuri. Am avut o discuție și cu jucătorii în vestiar. O să vedem.

E o umilință, dar e fotbal, trebuie să înțelegem. Am spus că trebuie să ne fie rușine tuturor. Am fost mai uniți în noiembrie și decembrie, când problemele au fost mai mari. Iar acum, când și suporterii au făcut eforturi fantastice și lucrurile sunt mai bine, am arătat foarte rău. Nu știu ce se întâmplă, nu eu decid. Eu am spus că voi rămâne atât timp cât se poate. Vom vedea”, a spus Gane după dezastrul cu Viitorul.