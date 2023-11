Discuție privată între Mitică Dragomir și Puiu Iordănescu: ”Îmi mulțumește că îl tot laud pe Edi”

Reprezentativa României a obținut biletele pentru turneul final după victoria în fața Israelului, însă dacă nu pierde cu Elveția pe Arena Națională în ultima etapă a Grupei I .

Ce au discutat Mitică Dragomir și Puiu Iordănescu despre selecționerul României

În cea mai recentă ediție a , Dumitru Dragomir a mărturisit că Puiu Iordănescu a ținut să-i mulțumească pentru faptul că nu l-a criticat pe fiul său, selecționerul Edi Iordănescu, când jocul naționalei României nu a fost la înălțime.

”Îmi mulțumește că îl tot laud pe Edi. Eu nu l-am ars pe Edi când lumea îl lovea din toate direcțiile. Bravo lui Edi. L-am susținut și am avut încredere în el. Amândoi au bun simț, și taică-su, și el. Și meseriași amândoi.

Mamă ce copii au ăștia doi, Lucescu și Iordănescu. Câtă educație au amândoi, și băiatul lui Lucescu, și ăsta al lui Iordănescu. Și băiatul celălalt al lui Iordănescu, dacă îl vezi, țiplă, de o eleganță și de un bun simț…”, a declarat Dragomir.

Dragomir, glume pe seama lui Iordănescu jr.

În timpul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, fostul președinte al LPF a precizat că Edi Iordănescu are un salariu de 30.000 de euro pe lună la echipa națională, însă selecționerul a transmis prin intermediul moderatorului Horia Ivanovici că .

”A zis Edi Iordănescu că ai să-i dai aproape 300.000 de euro, pentru că nu are 30.000 de euro contract pe lună, are 20.000. Mi-a zis zâmbind ‘veneam și gratis la echipa națională că e prea frumos’. Mi-a zis să-ți transmit că ăia 10.000 pe care i-ai pus în plus îi acceptă cu drag de la tine”, a spus Horia Ivanovici.

Răspunsul lui Dumitru Dragomir a venit imediat la ”Profețiile lui Mitică”: ”Îi dau lui taică-su că mă tot întâlnesc cu el. O să vedeți banii când o să vă vedeți ceafa. Nu vreți să vă dau un avans acum? Cu banii, vă dau un avans ieri și restul alaltăieri”.

într-un mesaj transmis de Horia Ivanovici. Moderatorul a dezvăluit că selecționerul va intra în silenzio stampa după meciul cu Elveția și nu va vorbi public până la Euro 2024.

Edi Iordănescu, subiect de discuție între Dragomir și Tata Puiu