DOC, fostul concurent de la Survivor România, dezvăluiri halucinante despre perioada în care se droga

Fost concurent la Survivor România, DOC- pe numele său real Vlad Munteanu, a făcut declarații cu care va scandaliza o țară întreagă. Într-o perioadă în care Eugenia Șerban cere ordin de protecție împotriva fiului ei, dependent de substanțe interzise, artistul susține deschis că „trebuie să vândă cineva și droguri”.

DOC, fost concurent la Survivor România, afirmații controversate despre consumul de droguri

În ultima perioadă au existat mai multe situații în care vedete de la noi au avut, voit sau nu, legătură cu drogurile. Dorian Popa sau .

În același timp, , asta după ce aproape un deceniu și jumătate a ținut ascunsă dependența de droguri a acestuia, din dorința de a-l proteja.

În paralel cu această discuție, Vlad Muntean a.k.a DOC, fost concurent la Survivor România 2023, invitat în a povestit deschis despre experiența sa cu drogurile. Iar unele declarații ar putea fi catalogate de multe persoane, în special de părinți, ca fiind deplasate.

„Odată ce ai fumat, nu poți să știi ce ai fi făcut nefumat. Tu nu știi cum ai fi creat treaz. Și nici nu știi cum e să te lași și să creezi treaz. Eu văd fiecare substanță din asta ca pe o fereastră care se deschide în noi și ne putem uita mai adânc în noi, înăuntru.

E… fereastra aia nu se închidă niciodată ermetic. De-aia, tu dacă vrei să vorbești despre tine drogat sau pe substanțe. Tu când ai consumat o substanță, ai deschis o fereastră din aia în mine, cel puțin la mine așa a fost.

Vorbim despre iarbă. Eu, din cercul meu de apropiați, pe vremea când m-am apucat eu de fumat. Cred că era în ’99 sau ceva de genul. Am fost unul din ultimii care au făcut asta. Nu prea aveam vicii deloc. Dar am fumat o dată, mi-aduc aminte și acum petrecerea, și după am continuat să fumez. A fost o perioadă în care nu aveam bani”, a povestit DOC despre primii săi pași în lumea substanțelor intersize.

„Nicio substanță nu e adictivă în esența ei, doar că-ți umple ție golul ăla cum trebuie”

DOC nu a încurajat consumul de droguri și mai ales abuzul. A dezvăluit că el, la rândul său, a consumat aproape toate substanțele existente, căci asta i-a încurajat și creativitatea și libertatea artistică. Dar că una singură are capacitatea de a-i da o dependență, spune cântărețul cu nonșalanță.

„Iarba îți ia bariera aia care e încastrată în tine. Iarba e cimbru, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie în viața noastră… Adică iarba e un condiment, nu e felul principal. Ea poate apărea, dar trebuie să apară în momentele în care ai nevoie. Nu toată lumea are nevoie de ea. Nicio substanță nu e adictivă în esența ei, doar că-ți umple ție golul ăla cum trebuie.

La mine e iarba e chestia aia de care trebuie să stau departe și să o las să se întâmple. Nu e bine să am. Oricum, nu mai am de nimic, niciunele. La mine vine dacă e să vine, dar vine rar și zic nu uneori. Iarba e cryptonita mea, dacă am, o fumez. De aproape jumătate de an o las să se întâmple ea în viața mea. E cel mai mare creator de timp liber. Nu mai ai nicio treabă.

Am consumat destule substanțe în viața asta. Și am făcut-o pentru experiența în sine și pentru ferestrele. Doar că orice fereastră se deschide maxim 180. Și așa că ele îți dau cât îți dau, după încep să-ți ia. Cu fereastra deschisă se face frig”, a dezvăluit DOC.

DOC, soluția pentru a scăpa de dependențe și vicii: „Trebuie să nu mai ai de ales”

Din punctul de vedere al fostului concurent de la Survivor România, indiferent că este vorba despre droguri, alcool sau alte vicii, este important ca oamenii să știe de ce aleg să apeleze la aceste metode. Le compară cu un preș sub care este ascunsă mizeria.

DOC recunoaște că și în cazul său a fost ani întregi prin care a „a trecut prin multe”. Din punctul său de vedere, soluția prin care poți să te eliberezi este să-ți accepți problemele și să devii confortabil cu solitudinea.

„Problema nu sunt drogurile. Problema e de ce le iei. Ce substituie. Că nu te naști drogat. Întreabă-te! Ne e teamă la toți de un singur lucru și anume moarte. Moartea se manifestă în mai multe feluri. Trebuie să mori pentru tot, să nu ai nevoie de absolut nimeni. Trebuie să nu mai ai de ales. Când nu mai ai de ales decât să stai cu tine, o să devii confortabil și o să ajungi să iubești lumea.

Eu am o variantă pe care o mai folosesc. Nu știu dacă o să mai folosesc. Îmi dădeam până îmi era greață. Mult. A doua zi, buimac, să nu mă mai halesc. Să-mi dau ceasul peste cap. Dar asta sunt eu. Nu vin să o propun ca o metodă. Toate substanțele le-am încercat 20 și ceva de ani. Mi-a căzut un dinte în mână. Au fost doi ani violenți de cocaină. S-au întâmplat lucruri”, sunt o parte din declarațiile lui DOC.

DOC: „Trebuie să vândă cineva și droguri”

Vlad Munteanu nu-i condamnă nici pe cei care vând droguri. Pentru că, din punctul lui vedere, și oamenii aceștia au rolul lor într-o societate. Subliniază doar că cine face asta trebuie să-și asume toate consecințele.

„Dacă alegi să vinzi droguri e alegerea ta. Dacă te apuci să faci, asumă-ți. Gândește-te că poate să vină garda. Eu n-am sufletul să fac asta. Nu sunt eu. Sunt oameni care sunt făcuți să facă și asta. Trebuie să vândă cineva și droguri, prietene.

Nu poate să nu vândă nimeni. Poliția ce-ar mai face? Pe cine ar mai alerga? Trebuie să vândă cineva. Trebuie să se ducă cineva și la pârnaie. (…) Unii dintre cei mai buni prieteni ai mei a făcut pușcărie și s-a întors mai buni decât au intrat”, a declarat DOC.

Momentele de cotitură din viața lui Vlad Munteanu

DOC a mărturisit că au existat câteva puncte cheie în viața sa, în care a început să vadă lucrurile altfel. Prima oară, a început să vadă lumea cu alți ochi, spune el, la vârsta de 36 de ani. „Eu am impresia că… Iisus a murit la 33 de ani, e începutul morții ideii de sine în oameni. La mine a început pe la un 36. Am început să mă uit în detaliu, am început să citesc chestii.

Mi se părea că vorbește cu mine. Sunt foarte deschis și nu creez eu, culeg. E totul aici, suntem într-o minte imensă. Eu sunt un bun culegător. Aud, ascult ceva, nu știu ce nu știu pe cine. Nu vreau să-i zic Dumnezeu. Cred că pe la 36 am început să-l simt. Cred că-l simțim mereu. Eu tot timpul am avut impresia că, cumva, e magie în jurul nostru. Și când sunt treaz simt asta și e minunat”

Un al moment cheie din viața lui Vlad Munteanu a fost nașterea fiicei sale. „Pe la 38, am făcut-o pe fii-mea cu nevastă-mea…. Care ea e… sufletul. Am mai fost cu ea de multe ori în viețile astea, de 6 cred eu. Nevastă-mea e o șmecherie supremă. Doresc fiecărui bărbat să-și vadă nevasta cum o văd eu pe a mea. S-a născut fii-mea și au fost alte epifanii”.

De ce nu s-a mai dus DOC la Survivor România

DOC a vorbit pe scurt și de experiența de la Survivor România 2023, unde a fost implicat în numeroase scandaluri. Ulterior, iar acum dezvăluit adevăratele motive care au stat la baza deciziei lui.

Artistul a susținut că anul trecut a fost unul dintre cei mai grei din viața sa. După Survivor a intrat în depresie și a ajuns, se pare, și într-o situație dificilă cu soția lui, ceea ce l-a făcut să lupte pentru a-și pune viața în ordine.

„Anul trecut a fost unul de răscruce pentru mine. Cu Survivor, cu depresie după. Anul trecut am suferit, am plâns mult. Am refuzate multe. Nu voiam să accept, dar am acceptat. Am murit de multe ori. A fost rău pentru un om ca mine. A fost rău psihic. Dar a venit cu revelații. Cu înțelegerea faptului că eu nu trebuie să mă pun în aceste situații. Anul trecut nu eram pregătit, dar am învățat acolo cum se simte.

Dar nu mă pun voluntar în așa situații. Nu mă pun să stau cu oameni pe care nu-i cunosc și să fiu deschis cum am fost acolo. Am fost eu nemulțumit de mine. M-am dus la terapie. Pe urmă am avut o situație cu nevastă-mea care m-a făcut să trebuiască să am o situație cu mine”, a dezvăluit DOC.

„Nu-mi pasă ce cred fanii mei”

Fostul concurent de la Survivor România consideră că a mers în emisiune când nu era pregătit. A afirmat că partea aceea din el, cea care ținea cont de părerile oamenilor, a murit anul trecut. În prezent, este interesat nici dacă arta sa este pe placul fanilor. Îi este de ajuns să știe că pentru el este suficient.

„Atunci când am plecat acolo eram încă în punctul în care îmi construiam imaginea și din părerile oamenilor. Îmi păsa să mă vadă lumea mișto. După am murit din punctul ăsta de vedere. Nu-mi pasă ce crezi tu despre mine.

Nu-mi pasă ce cred fanii mei. Știi ce m-a durut rău? Faptul că era niște oameni care păreau să înțeleagă, se dădeau înțelegători a unor chestii, dar făceau exact invers. Aveau inteligența de a vedea și totuși făceau nasol”, a completat DOC.