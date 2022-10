Doi activiști au aruncat cu o tartă de ciocolată în statuia de ceară a Regelui Charles al III-lea de la Madame Tussauds

Statuia de ceară a Regelui Charles al III-lea, care este expusă la muzeul Madame Tussauds din Londra, a fost vandalizată. Doi activiști de 20 și 29 de ani au decis să protesteze într-un mod inedit.

Eilidh McFadden, în vârstă de 20 de ani, şi Tom Johnson, în vârstă de 29 de ani, sunt protagoniștii incidentului de la muzeul Madame Tussauds. Cei doi tineri, care sunt activiști ecologiști și fac parte din grupul ”Just Stop Oil”, au ales o manieră neașteptată prin care să se facă auziți.

Aceștia au aruncat cu o tartă de ciocolată în statuia de ceară a Regelui Charles al III-lea de la muzeul Madame Tussauds. Ce s-a văzut acum însă nu este singular și face parte dintr-un număr mult mai mare de acțiuni ale acestui grup, care au ca scop oprirea exploatării petrolului, dar și a gazelor naturale, notează AFP.

Astfel, fața statuii de ceară a , care de altfel este și un apărător al mediului, a ajuns să fie zdrobită de o prăjitură de ciocolată.

De ce au ales cei doi activiști această statuie? Într-un comunicat, tinerii aminteau de un discurs pe care Regele Charles l-a ținut în 2019, când era prinț de Walles, , și în care cerea din partea tinerilor fapte imediate și nu doar vorbe.

”Ştiinţa este clară. Cererea este clară: doar opriţi noile proiecte petroliere şi gazifere. E floare la ureche”, au transmis într-un comunicat cei doi activiști.

Climate activists have thrown chocolate cake at a Madame Tussauds wax figure of King Charles III in London.

The two protestors are from the environmental group Just Stop Oil and are demanding that the UK government halt all new oil and gas licences.

— Euronews Green (@euronewsgreen)