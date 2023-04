Doi jucători de la FCSB, propuși în străinătate de un fost mare internațional: „Dacă aș fi conducătorul unui club din Occident, i-aș lua fără ezitare!”

Viorel Moldovan este încântat de doi jucători de la FCSB pe care îi vede jucând la echipe importante din străinătate. .

Viorel Moldovan, cucerit de Ștefan Târnovanu și Florinel Coman

Viorel Moldovan i-a remarcat în mod special pe Ștefan Târnovanu și Florinel Coman, doi dintre cei mai în formă jucători ai FCSB în acest moment: „Eu, dacă aș fi conducătorul unui club din Occident şi aș căuta un portar şi un jucător de bandă stângă, i-aş lua pe Coman şi Târnovanu fără ezitare!”.

ADVERTISEMENT

Fostul mare atacant român i-a stabilit și : „Desigur, şi în funcţie de pretenţiile financiare ale FCSB. Dacă aş putea să obţin un preţ bun, i-aş lua. Mai mult de şase milioane nu aş da pe Coman, cu generozitate. Pe Târnovanu aș da trei”, a spus analistul .

Florinel Coman l-a costat pe Gigi Becali trei milioane de euro, iar acum mijlocașul este cotat la 2,5 milioane de euro conform Transfermarkt. De cealaltă parte, Ștefan Târnovanu e evaluat la 1,5 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali îl compară pe Târnovanu cu Spider Man: „Nu am văzut așa ceva în viața mea. E ca un păianjen!”

Patronul FCSB a fost , care a salvat echipa la meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe: „A fost cel mai bun. Parcă e păianjen. Nu am văzut așa ceva în viața mea. E ca un păianjen! Nu poți să-i dai gol lui Târnovanu. S-ar putea să fie o mare afacere”.

După golul superb marcat de Florinel Coman cu CFR Cluj, Gigi Becali l-a ridicat și pe mijlocaș în slăvi: „A devenit mai bun decât atunci când l-am luat. A făcut un salt. A înțeles că nu merge. E vorba de muncă. Acum se antrenează la sală, singur. Muncă, muncă, muncă! Se joacă cu mingea ca Neymar”.

ADVERTISEMENT

Cei doi sunt în vederile selecționerului Edi Iordănescu

Ștefan Târnovanu a jucat 41 de meciuri pentru FCSB în acest sezon și a primit 61 de locuri și a debutat la echipa națională de seniori a României în meciul cu Republica Moldova.

Florinel Coman are 37 de meciuri în acest sezon și a reușit 8 goluri și 6 pase decisive. A debutat la națională în preliminariile Campionatului European cu Insulele Feroe în mandatul lui Cosmin Contra și are 5 meciuri sub „tricolor”. A pierdut însă echipa națională din cauza accidentărilor.

ADVERTISEMENT

FCSB e pe locul trei în SuperLiga cu 34 de puncte, la doar unul distanță de CFR Cluj (locul 2) și la cinci puncte de liderul Farul Constanța (39 pct.), înainte de meciul direct de pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT