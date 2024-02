Zeljko Kopic . Duelul din Bănie va avea loc vineri, 2 februarie, ora 20:00 în etapa a 24-a din SuperLiga. Antrenorul croat a vorbit despre atmosfera din vestiar, despre absențe și a exclus venirea lui Dorin Rotariu în Ștefan cel Mare.

„Dorin Rotariu la Dinamo?”. Zeljko Kopic a răspuns fără să stea pe gânduri

. Gigi Becali a anunțat că, în cele din urmă, fostul internațional român a semnat rezilierea contractului încă din această iarnă. La conferința de presă premergătoare duelului cu FC U Craiova, Zeljko Kopic a fost întrebat despre Dorin Rotariu.

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA, la finalul anului trecut, că a . ”Nu”, a fost răspunsul categoric al lui Zeljko Kopic care a refuzat să mai vorbească pe marginea subiectului respectiv. Antrenorul croat a anunțat că pe Josue Homawoo (suspendat), Neluț Roșu și Gabriel de Moura (accidentați).

„Câteva idei despre meciul cu Rapid, după analiză, primele 45 de minute au fost foarte bune, am avut multe ocazii în treimea adversă, am creat multe lucruri bune ofensive. Am avut și reacție bună pe tranziție negativă.

Primele minute din partea a doua au fost bune, dar ulterior nu am mai avut așa reacție, am plătit pentru greșelile noastre și pentru că nu am reușit să înscriem din ocaziile create. Ce am spus și înainte, e la fel, atmosfera și energia sunt bune.

Jucătorii înțeleg că am jucat bine și am multe lucruri de îmbunătățit, lucrăm asupra lor și încrederea e la cote ridicate. Mergem să luptăm, să dăm totul pentru rezultat. Josue e suspendat, Nelut Roșu e accidentat și de asemenea Moura nu poate juca din cauza accidentării, va fi out pentru o perioadă de timp”, a declarat Zeljko Kopic, la conferință.

Zeljko Kopic, anunță noi transferuri la Dinamo: „Lucrăm pe partea asta”

De asemenea, FC U Craiova are absențe notabile pentru derby-ul cu Dinamo. Baeten, Chițu (suspendați) și van Durmen (accidentat) nu sunt disponibili pentru derby-ul contra „câinilor”. Totuși, Zeljko Kopic a anunțat că nu va trata duelul cu superficialitate.

Totodată, croatul a anunțat transferuri la Dinamo. „Știm că au și ei absențe, dar când am vorbit cu jucătorii, nu e vorba de 11 jucători, e vorba de 25 de jucători, toți își așteaptă oportunitatea, e la fel pentru noi, la fel și pentru ei.

Vedem cine se adaptează mai bine, cine va profita de ocazie. Nu subestimez echipele pentru că au absențe, vor da totul pentru a-i înlocui. Lucrăm mereu pe partea asta, dar nu e ușor să găsești jucători și să acoperi tot ce ne trebuie.

E foarte important meciul cu Craiova, la orice duel pe care îl avem în față trebuie să luptăm pentru cele trei puncte. A fost atitudine bună cu Rapid, dar trebuie să continuăm la fel, să găsim modalitatea de a obține puncte.

În ultimele meciuri din 2023, schimbările ne-au ajutat mult, în primele meciuri din 2024 nu ne-au ajutat, le-am explicat cât de mult joci, când intri în teren, trebuie să oferi calitate, așa poți ajută echipa și să îți ajuți situația proprie. Aici trebuie să ne îmbunătățim”, a mai spus Kopic.