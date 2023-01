Dorin Șerdean, declarații după scandalul de la Dinamo: „O să aduc bani. Fie eu, fie un investitor!”. Video

Dorin Șerdean, cel mai hulit om din Ștefan cel Mare, a ieșit din nou în spațiul public cu declarații, .

Dorin Șerdean, îngrijorat de ce se întâmplă la Dinamo: „Din punct de vedere juridic și economic e o situație destul de grea”

Dorin Șerdean, acționarul majoritar de la Dinamo, a vorbit despre situația extrem de tensionată a clubului: „Din punct de vedere juridic și economic e o situație destul de grea. Au fost niște probleme pe care le-am întâmpinat, cu jucători care nu vor să se antreneze.

ADVERTISEMENT

Când situația este clară, atunci voi aduce bani la Dinamo. Ni s-au cerut bani, nouă acționarilor, pentru a susține activitatea clubului. Cine investește într-o situație de felul acesta? În insolvență situația se schimbă. E o stare cauzată de probleme financiare”, a declarat omul de afaceri pentru playsport.ro.

Dinamovistul a spus de ce nu a venit până acum cu nicio sumă de bani la Dinamo: „Răspunderea cade în mare parte pentru firma care administratorul judiciar. E o necesitate atunci când e o situație clară. Eu am tras niște semnale de alarmă. Împrumuturile dăunează și crește cuantumul datoriilor, devenind neatractivă pentru investitori. De aceea s-a propus un plan de micșorare a datoriilor”.

ADVERTISEMENT

Dorin Șerdean și singura ofertă de preluare a lui Dinamo pe care a primit-o: „Scris nu are ce să arate”

Dorin Șerdean a dezvăluit de la cine a venit singura propunere de preluare a acțiunilor lui Dinamo: „Am acceptat acea ofertă de 100.000 de euro primită pe 31 august de la grupul One. E singura ofertă clară. Discuții am mai avut. Cu Edi Galan am vorbit o singură dată. Dacă el spune că a fost o ofertă… scris nu are ce să arate. Adevărul îl știm. Dar ce faci de mâine cu echipa?”.

Șerdean spune că e dispus oricând să renunțe la acțiuni și spune că a demonstrat deja acest lucru: „Dacă eu am semnat o dată și am dovedit că sunt deschis la o negocieri, bani în tranșe… Problema e că investitorul trebuie să dea o garanție pentru Dinamo. 2 milioane de euro mi s-a părut o sumă normală pentru a susține activitatea clubului pentru un an. Era și o clauză de excludere a mea din ecuație”.

ADVERTISEMENT

Dorin Șerdean, mesaj pentru conducerea lui Dinamo și pentru DDB. E dispus să aducă bani!

Acționarul majoritar al lui Dinamo a ținut să transmită un mesaj către Răzvan Zăvăleanu și Vlad Iacob: „E un moment greu și trebuie să se renunțe la orgolii personale. În instanță lor nu li s-a dat dreptate, deși ei au încercat să mă excludă. Avem un interes comun: salvarea lui Dinamo”.

Șerdean e gata să revină la Dinamo, după ce a câștigat procesul pentru repunerea în funcție și spune că e dispus să aducă bani la club: „Prin acea decizie să fiu repus în situația anterioară. Trebuie să vin la lucru. O să aduc bani eu, fie eu, fie un investitor. Găsim o modalitate. Nu mi-e teamă de faliment. Asta nu se poate motiva. Frica este doar un cuvânt. Totdeauna trebuie să ne gândim că există o soluție”.

ADVERTISEMENT

Dorin Șerdean e convins că apelul privind planul de reorganizare va fi respins: „Un demers care nu e concret”

Dinamo a contestat decizia instanței de a respinge planul de reorganizare, însă Șerdean e sigur că nu apelul nu va avea succes: „Apelul făcut de RTZ și APCH e din punctul meu de vedere un demers care nu e concret. Cred că nu au o direcție foarte clară, în a susține ceva în acest apel și cred că au făcut-o mai mult procedural. Ei au crezut în propunerea de modificare, deși instanța nu le-a dat dreptate”.

ADVERTISEMENT

Dorin Șerdean a dezvăluit și de ce a cerut dizolvarea Asociației Peluza Cătălin Hîldan: „Am cerut dizolvarea APCH pentru că nu și-a respectat rolul pentru care a fost creată. Relația cu Dinamo a fost una păguboasă. Și eu sunt suporter și nu mă regăsesc într-o asociație care a dus clubul în liga a doua. E vorba de cinci oameni care au beneficiat de bunacuviință a suporterilor lui Dinamo și își dă pensia și alocația copilului.

Din păcate, aceși bani au ajuns în contul bancar al unei asociații, care ulterior a împrumutat Dinamo. Acești bani ne-au adus în situația asta. Dacă erau donați așa cum au vrut cei 15.000 de suporteri… Era singura modalitate să dea bani așa?”, a atacat acționarul majoritar al lui Dinamo.

Dorin Șerdean, dezamăgit de conflictul dintre Răzvan Zăvăleanu și Vlad Iacob: „Nu găsesc potrivită deloc ieșirea fiecăruia dintre ei”

Dorin Șerdean e de părere că : „Trebuie să cadă de acord asupra unor aspecte și a unui plan pe termen scurt. Nu găsesc potrivită deloc ieșirea fiecăruia dintre ei. Poate că acum și-au refulat toate nemulțumirile și să se pună la masă să găsească un limbaj comun pentru binele lui Dinamo”.

Dorin Șerdean a comentat și : „Mesajul lui Ovidiu Burcă a fost unul de dinamovist adevărat, însă orice lucru are consecințe. Poate nu le-a luat în calcul. A reieșit multe lucruri care mi-au mers la suflet ca dinamovist. Mesajul a fost perceput cu tentă clar negativă în vestiar”.