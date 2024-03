Două nume mari pe lista scurtă pentru înlocuirea lui Xavi la Barcelona. Planul catalanilor pentru o vară fierbinte

Tehnicianul catalan , înciuda faptului că mai avea contract până în 2025. Sezonul modest din La Liga a dus la această decizie a lui Xavi.

Barcelona a stabilit lista scurtă pentru înlocuirea lui Xavi

În ultima vreme nume grele din fotbalul mondial au fost vehiculate pentru înlocuirea lui Xavi, însă presa catalană a anunțat că pe lista scurtă au mai rămas doar doi antrenori. Este vorba de Luis Enrique și Hansi Flick.

Publicația a scris că președintele Joan Laporta face tot posibilul pentru a-l convinge pe Xavi să-și ducă înțelegerea la bun sfârșit, însă pentru a spera ca acesta să-și schimbe hotărârea ar trebui ca echipa ”blaugrana” să ajungă cel puțin în finala Champions League.

În cazul în care Xavi nu continuă, conducerea Barcei l-ar vrea pe Luis Enrique, omul care a adus ultimul trofeu Champions League în vitrina clubului, în sezonul 2014-2015. Tehnicianul de 53 este .

Luis Enrique are de partea sa experiența, personalitatea puternică, carisma, faptul că știe clubul și este foarte atașat de jucătorii tineri. Problema este că mai are un an de contract cu PSG și este cunoscut faptul că îi place să-și ducă până la final treaba.

Hansi Flick, opțiunea la îndemână pentru catalani

Varianta mai simplă o reprezintă tehnicianul Hansi Flick, în vârstă de 59 de ani, care este liber de contract din toamna anului trecut când a părăsit funcția de selecțional al naționalei Germaniei.

Laporta îl place foarte mult pe german datorită palmaresului său, al experienței și caracterului său puternic. În plus, îl are ca agent pe Pini Zahavi, un bun prieten al președintelui Barcelonei.

Opțiunea de rezervă este mexicanul Rafa Marquez, fostul fundaș al catalanilor care în prezent se ocupă de formația de rezerve. Deși nu are experiența celorlalți doi, tehnicianul de 45 de ani este foarte bine văzut în club și face un sezon bun cu echipa a doua.

Minusurile lui Marquez sunt faptul că nu este o persoana atât de mediatizată ca ceilalți doi, dar și legăturile lui cu o casă de pariuri pe rețelele de socializare, lucru care nu este văzut cu ochi buni de oamenii cu putere de decizie din club.