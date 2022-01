Drama secretă a lui Ion Țiriac. Motivele pentru care afaceristul și-a vândut într-o lună două active în valoare de sute de milioane de dolari!

Două tranzacții importante efectuate recent au alimentat conturile lui Ion Țiriac cu aproximativ o jumătate de miliard de euro. Afaceristul a simțit momentul ideal pentru , respectiv Țiriac Operating Leasing.

Din vânzarea celor două afaceri miliardarul a obținut lichidități uriașe într-o perioadă în care economia mondială este serios afectată de pandemia de coronavirus. Din acest punct de vedere, nu trebuie să fii un mare specialist financiar pentru a concluziona faptul că mutarea magnatului român este cât se poate de firească și făcută la un ”timing” perfect.

De ce a ales Ion Țiriac lichiditățile financiare în schimbul derulării unor afaceri pe termen lung

În vârstă de 82 de ani (va împlini 83 de ani pe 9 mai – n.r), Ion Țiriac derulează zeci de afaceri în România și la nivel mondial, fapt ce i-a afectat viața de familie așa cum a mărturisit chiar miliardarul.

Aproape orice proiect a inițiat Ion Țiriac, s-a transformat într-o ”mină de aur”, generatoare de venituri uriașe, mai ales în ceea ce privește activele (bunuri/mijloace care generează venituri în timp – n.r.). Nici lichiditățile nu sunt deloc neglijabile.

Însă, . Afaceristul nu este căsătorit, dar are, conform propriei declarații, mai în glumă, mai în serios, nu mai puțin de 33 de moștenitori, dintre care trei legitimi, recunoscuți.

Vremurile tulburi în care se scaldă economia mondială, vârsta și numărul mare al descendenților, l-au determinat pe Ion Țiriac să ticluiască un plan prin care să-i pună la adăpost pe cei ce vor beneficia de uriașa lui avere.

Astfel, va fi mult mai ușor și mai clar să se împartă, când va veni momentul deschiderii testamentului, o sumă de bani lichizi, decât funcții și procente în structurile de conducere ale multiplelor afaceri pe care le derulează miliardarul, în special a celor cu active de sute de milioane de euro. Acesta este adevăratul motiv pentru care .

Ion Țiriac și-a transferat aproape toate veniturile în Panama, cu un scop precis

Numele lui Ion Țiriac a apărut în celebrul scandal Panama Papers, cea mai mare scurgere de informații din istorie despre banii miliardarilor lumii. Conform Rise Project, Ion Țiriac și-a transferat lichiditățile, peste un miliard de euro, în contul unei fundații private, Puma Foundation.

Afaceristul este fondatorul și, evident, președintele acesteia și singura persoană din Consiliul Director care are drept de veto (dreptul de a se opune adoptării unei propuneri sau unei hotărâri discutate în organizația din care face parte – n.r.). Existența Puma Foundation este recunoscută atât de Ion Țiriac, cât și de avocatul acestuia Nicolai Mîndrilă (membru în Consiliul Director) și reprezintă ”testamentul financiar” al lui Ion Țiriac.

”Puma Foundation este o fundație pentru clauză de moarte. Tot ce înseamnă patrimoniul lui Ion Țiriac se închide în Puma Foundation. Asta înseamnă că orice tranzacție se închide, în final, în Puma Foundation. Fondator unic al fundației este Ion Țiriac. Toți ceilalți care apărem acolo, eu, Rodica Tiriac (sora lui Ion Țiriac – n.r.), Klaus Mangold avem aceeași poziție, membri ai Consiliului Director, avem atribuții îndeobște după moartea acestuia. Dacă până atunci nu o dizolva.

Acolo se va împărți totul, în funcție de cum dispune în ultima scrisoare beneficiarul în viață (Ion Țiriac). Dispozițiile fundamentale, inclusiv dreptul de veto, le are Ion Țiriac. Nu este căsătorit. Dacă avea soție, poate atunci se putea pune problema altfel din punct de vedere al moștenirii. Fiind copii de la mai multe mame, iar el nefiind căsătorit cu niciuna din mamele acestor copii, s-a gândit să creeze această fundație cu clauză pentru moarte”, a explicat Nicolai Mândrilă, pentru .

Concret, ce spune avocatul lui Ion Țiriac este că în contul Puma Foundation afaceristul își transferă toți banii lichizi, inclusiv cei din ultimele două tranzacții efectuate la începutul lui 2022, pentru a fi mai ușor de împărțit între urmașii săi, atunci când se va pune această problemă.

”În momentul în care, acum 40 de ani, sportul a luat mai multă amploare, bineînțeles că mi-a fost recomandat să fac holding-uri în Panama pentru că din punct de vedere fiscal sunt mult mai avantajoase decât în alte țări. Există sfătuitori care te ajută să îți faci un sistem fiscal cât mai benefic, legal. Nu am conturi în Panama, conturile mele sunt în Europa (foarte probabil fundația din panama a afaceristului are conturi în Europa, mult mai sigure – n.r.).

Am acolo o fundație care este de 30 de ani. Fundația nu poate să mi-o atace nimeni. În Panama nu-i treaba dumitale ce am eu acolo. Am un holding făcut cu zeci și zeci de ani în urmă (în contul căreia își depozitează bani lichizi – n.r.). Nu plătesc taxe cum nu aș plăti taxe nici în Anglia”, mărturisea omul de afaceri într-o emisiune la .

Surse apropiate lui Ion Țiriac susțin că miliardarul are probleme serioase de sănătate

Un alt motiv pentru care Ion Țiriac își pune la adăpost uriașa avere agonisită în ultimele patru decenii este legată și de apariția unor probleme de sănătate, inerente vârstei. FANATIK a aflat că magnatul suferă de o afecțiune severă la plămâni, care s-a acutizat în ultimele luni.

De altfel, acesta este și motivul pe care miliardarul l-a invocat la nunta Simonei Halep, acolo unde absența mentorului celei mai bune tenismene din istoria României nu a putut fi trecută cu vederea. Este de notorietate faptul că, mai ales în primii ani ai carierei de succes, sportiva a fost protejata lui Ion Țiriac, omul de afaceri fiind în spatele multor contracte de care a beneficiat fostul lider mondial din circuitul de tenis feminin.

Investiția în ”mausoleul” de la Belu și comentariul savuros al lui Ilie Năstase

La fel de riguros și calculat ca și în afaceri, fostul mare tenismen nu a lăsat nimic la voia întâmplării. Anul trecut, Țiriac și-a cumpărat cu 50.000 de euro o parcelă în cimitirul Bellu din Capitală. Mega-cavoul are două cripte subterane și 6 supraterane, în total 18 locuri pentru veșnica odihnă în care Țiriac a mai investit circa 80.000 de euro.

Informația a fost dezvăluită în playsport.ro de Ilie Năstase, care a comentat în stilul său savuros:

”M-a întrebat, cândva, Ion Ţiriac dacă mi-am găsit un loc de veci, dacă mi-am aranjat treburile astea de după, ştiţi dumneavoastră! Şi eu i-am spus că nu am aşa ceva, un loc de veci. Că nu m-a preocupat chestiunea asta. A zis că el şi-a cumpărat o parcelă la Bellu, unde-şi ridică un mausoleum (n.r: râde). Şi Țiriac a adăugat pe loc: ”Te invit la mine!” M-am uitat la el şi i-am spus doar atât: ”Vin, dar cu condiţia să stau eu deasupra. Că toată viaţa ai fost tu deasupra. Acum ar fi momentul să mai facem schimb!”

1,6 miliarde de dolari (7,2 miliarde de lei), este averea lui Ion Țiriac, conform clasamentului întocmit de Forbes pentru anul 2021

83 de ani va împlini miliardarul Ion Țiriac, pe 9 mai