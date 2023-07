FCSB pentru a evolua în Ghencea la derby-ul cu Dinamo. Helmut Duckadam, fosta glorie a roș-albaștrilor, a anticipat deznodământul și a avut un anunț dur în ceea ce îi privește pe „militari”.

Duckadam, anunț dur: „Cei de la CSA merg până la limita penalului”

Gigi Becali a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, că pentru închirierea arenei Ghencea. De cealaltă parte, nu a îndeplinit condițiile necesare, astfel, contractul nu a fost semnat.

Helmut Duckadam a fost convins că partida FCSB – Dinamo nu se va juca în Ghencea. Fostul mare portar român s-a bazat pe faptul că reprezentanții CSA Steaua vor găsi tertipuri pentru a bloca revenirea clubului din SuperLiga pe stadionul din Ghencea. Totuși, fostul fotbalist nu vede cu ochi buni consecințele după demersurile făcute de „militari”.

”Eu am spus acum o lună și jumătate și am reafirmat acum două săptămâni că meciul nu se va juca în Ghencea. Știam că se vor găsi tertipuri. Am avut dreptate. Cei de la CSA merg până la limita penalului și s-ar putea ca cineva să fie tras la răspundere pentru abuz de putere.

„A râs domnul Burleanu când a auzit de asigurare pe gazon”

Ei n-au cerut acestor lucruri Federației. A și râs domnul Burleanu când a auzit de asigurare pe gazon, păi ce să le facem jucătorilor? Să le spunem să nu calce pe gazon? Domnul prim-ministru și-a pierdut din autoritate, ceea ce îl va afecta.

Să nu uităm că FCSB are vreo cinci milioane de simpatizanți. Dacă el a dat un ordin și cei de la CSA l-au refuzat, înseamnă că sunt probleme de autoritate”, a declarat Helmut Duckadam, la .

Astfel, după Arena Națională, pentru FCSB a picat și varianta Ghencea pentru derby-ul cu Dinamo. Vicecampioana României a anunțat printr-o postare pe pagina oficială de Facebook că disputa împotriva „câinilor” va avea loc la data stabilită, sâmbătă, 22 iulie, ora 21:30, pe stadionul „Arcul de Triumf”.

Gigi Becali, dezamăgit: „Au jucat fals! Le-am dat şi clauza de 1 milion şi nu au acceptat!”

Gigi Becali a declarat că nu renunță la varianta ca FCSB să revină în Ghencea. Mai mult decât atât, patronul roș-albaștrilor a anunțat că va face o reclamație împotriva CSA Steaua la Curtea de Conturi. După ce a primit verdictul nefavorabil, Gigi Becali a explicat, pentru FANATIK, că reprezentanții Armatei nu au semnat contractul, deși latifundiarul a acceptat toate clauzele.

“Ce să se întâmple? Au jucat fals. Adică eu le-am acceptat tot şi ei nu au vrut. Au pus toate clauzele alea de 1 milion ca eu să nu accept. Le-am dat şi clauza şi tot nu au acceptat. Nu au vrut să jucăm acolo, ce să mai?”, a declarat Gigi Becali pentru FANATIK.

