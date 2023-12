Dumitru Dragomir, profeţie despre George Simion, după ce liderul AUR s-a întâlnit cu Papa, la Vatican. “Periculos la alegeri”

. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a făcut de această dată o „profeție” despre liderul AUR, George Simion.

Dumitru Dragomir avertizează cu privire la George Simion: „Devine principalul favorit”

Dumitru Dragomir a comentat gestul lui Papa Francisc, care , președintele Alianțenei pentru Unirea Românilor (AUR): „Băi, l-a primit papa de două ori. Când eu ți-am spus că ăsta joacă foarte bine”.

„Oracolul de la Bălcești” a mai remarcat o persoană din partidul lui George Simion și surprinde: „O să râzi de ce-ți spun acum. Mă, și ailaltă, Șoșoacă, joacă bine în opoziție. Și ea joacă bine”.

Dragomir e convins că dacă liderul AUR va primi „binecuvântarea” SUA va fi un adversar redutabil pentru Marcel Ciolacu: „Băi, Simion a intrat bine. E periculos la alegeri. Dacă-l primesc și americanii e deranj atunci. Pfoai de mine! Nu știu câte șanse are, dar devine principalul favorit”.

Dumitru Dragomir știe care e avantajul lui George Simion: „Cunoaște problemele mulțimii”

George Simion are principalul merit pentru crearea grupului ultras care susține echipa națională, “Uniți Sub Tricolor”, iar Mitică Dragomir vede asta drept un avantaj, nu ceva pentru care să fie blamat: „Domne, dar nici nu sunt de acord cu ce spune lumea, că a plecat din galerie. Și ce? Nu e om? Înseamnă că ăla cunoaște și problemele mulțimii, ale poporului. Ai înțeles?”.

Dumitru Dragomir dă mai multe exemple în acest sens și care să îi întărească punctul de vedere: „Știi cum e țara noastră? Dacă Firea e foarte deșteaptă, de ce e deșteaptă? Dacă pe Ciolacu l-au primit americanii, că de ce l-au primit. Dacă Geoană l-a avut pe taică-su general comunist de ce acum e fruntaș capitalist?

Băi, oameni buni, una-i una și alta-i alta, mă, fraților! Lumea se schimbă. Vin anii… Una este când eram copil și eram în opinci și n-aveam ce mânca. Acuma este sărăcie, dar nu moare nimeni de foame. Noi suntem numai negativiști.

Negativiști în toate domeniile de activitate. A, că am făcut greșeli peste greșeli cam toată conducerea țării ăsteia în ultimii 30 de ani este altceva. Că mai auzeam pe unii: ‘Domne, pe ăștia nu-i împușcă nimeni’. Băi, oameni buni, s-au dus vremurile în care să fim sălbatici, neapărat să-i împușcăm, să-i omorâm”.

Cum e văzut președintele AUR: „Are cea mai mare popularitate din România”

„Don Corleone” e convins că George Simion este cel mai îndrăgit politician din România în acest moment și nu e deloc surprins că a fost primit de Papa Francisc: „Eu mă așteptam să știi. Eu cu nevastă-mea mă uit la televizor și cum îl primește lumea în țară: ca pe nimeni altul! Până a murdări-o pe Firea, așa era și ea pe unde mergea. Mi-e frică să nu îl murdărească și pe el pentru că în politică… Are cea mai mare popularitate”.

Are însă și un dezavantaj important în lupta pentru Cotroceni: „Nu are partid ca Ciolacu. Dacă joacă așa cum trebuie, a făcut o greșeală când s-a luat după Ponta să o curețe pe Firea, dar s-au liniștit lucrurile acuma, are cea mai mare șansă posibilă la președinție”.

Ce spune de Marcel Ciolacu, Clotilde Armand și de primarii de sector din București

Nea Mitică e de părere că . Îi laudă și pe primarii din București: „Doar că atunci când faci război pe multe fronturi nu ai cum să nu greșești. Mersul pe blat e cel mai bun și tot găsești doi-trei care te înjură. Primarii ăștia de la 4, de la 3, de la 2 și Piedone sunt făcuți pentru meseria de primar să știi”.

Discursul său se schimbă însă când vine vorba de primarul Sectorului 1, : „N-aș vrea să vorbesc nici la superlativ, nici negativ. A venit și a dărâmat un gard al primăriei crezând că e al meu.

Deci i-am simțit dușmănia, dar până la proba contrarie nu vorbesc nici de bine nici de rău. Că îți dai seama ce e la gura mea dacă încep să vorbesc. Mi-au dărâmat gardul Primăriei Capitalei”, s-a amuzat Dragomir.

Dumitru Dragomir știe cum George Simion poate ajunge viitorul președinte al României